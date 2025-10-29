Tín hiệu lạ khi hàng chục tấn vàng từ Nga tăng tốc chuyển vào Thụy Sĩ

Trong nửa đầu năm nay, Thụy Sĩ đã tăng mạnh lượng vàng có nguồn gốc từ Nga, bất chấp các lệnh trừng phạt đang có hiệu lực. Theo giới quan sát, khối lượng vàng nhập khẩu từ Nga gần như tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Động thái trên gây chú ý khi Thụy Sĩ đã chính thức tham gia lệnh cấm vận toàn châu Âu đối với vàng nhập khẩu từ Nga hồi tháng 8/2022. Tuy nhiên, cơ chế trừng phạt lại không hoàn toàn “khép kín”. Giới chức Thụy Sĩ cho biết những lô vàng đã rời Nga trước khi lệnh cấm bắt đầu thì không bị áp dụng lệnh cấm.

Chính điều này giúp các công ty Thụy Sĩ tiếp tục mua vàng Nga thông qua nước thứ ba hoặc từ kho dự trữ. Nhờ đó, dòng chảy thương mại vẫn được duy trì, dù hình thức có thay đổi.

Nhân viên cầm thỏi vàng tại nhà máy ở Kasimov, Nga (Ảnh: Reuters)

Đối với Nga, vàng tiếp tục là nguồn thu ngoại tệ quan trọng, nhất là khi khả năng tiếp cận thị trường vốn phương Tây bị hạn chế và doanh thu từ dầu khí suy giảm. Theo số liệu chính thức, tính đến tháng 6, Thụy Sĩ nhập 10,2 tấn vàng Nga trị giá khoảng 934,7 triệu USD

Còn với Thụy Sĩ, vàng giữ vai trò mang tính chiến lược. Quốc gia này từ lâu đã là trung tâm lớn nhất thế giới về tinh luyện và chế biến kim loại quý, với nhiều nhà máy luyện vàng hàng đầu toàn cầu. Phần lớn dòng chảy vàng toàn cầu đều đi qua Thụy Sĩ, trước khi tái xuất sang các thị trường khác.

Do đó, nhu cầu nhập khẩu - kể cả từ Nga - phản ánh vai trò trung tâm chế biến và tái xuất, chứ không đơn thuần vì nhu cầu tiêu dùng trong nước.

Nếu nhìn toàn bộ thị trường, chỉ trong nửa đầu năm nay, Thụy Sĩ mua vàng với số lượng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy giá vàng tăng đồng thời nhu cầu trú ẩn của nhà đầu tư gia tăng trong bối cảnh địa chính trị và kinh tế bất ổn.