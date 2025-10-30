TPHCM: Thành công của doanh nghiệp FDI là thước đo năng lực thành phố

TPHCM cam kết cải cách toàn diện

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Được khẳng định hội nghị được tổ chức với tinh thần nhất quán: Chính quyền đồng hành với doanh nghiệp và doanh nghiệp đồng hành cùng thành phố. Thành công của doanh nghiệp FDI cũng chính là thước đo của năng lực điều hành và môi trường đầu tư của thành phố.

Về chiến lược phát triển sắp tới, TPHCM đã khẳng định mục tiêu trở thành siêu đô thị tầm quốc tế khu vực. Để đạt được tầm nhìn này, thành phố sẽ đổi mới mô hình và cơ cấu lại kinh tế theo hướng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để làm động lực phát triển.

Thành phố sẽ đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh toàn diện và phát triển kinh tế tri thức sáng tạo, vươn lên trở thành một mắt xích trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Thành phố định hướng thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, lan tỏa công nghệ, tri thức và giá trị nhân văn. Lãnh đạo thành phố kêu gọi các doanh nghiệp FDI an tâm đầu tư, mở rộng đầu tư gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và kinh tế.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại Hội nghị Gặp gỡ giữa Lãnh đạo Thành phố và Cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) năm 2025 (Ảnh: ITPC)

Ông Nguyễn Văn Được cho rằng mặc dù TPHCM duy trì đà phát triển, tiếp tục là cực tăng trưởng quan trọng của kinh tế cả nước nhưng vẫn đối mặt với nhiều khó khăn và chướng ngại.

Trong đó, các hiệp hội và doanh nghiệp FDI đã chỉ ra nhiều thách thức, bao gồm các vấn đề về giao thông, nước, ô nhiễm môi trường và tình trạng trì trệ trong thủ tục hành chính. Đồng thời, những thách thức mới như công nghệ đổi mới sáng tạo, biến đổi khí hậu, và nhu cầu phát triển nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Lãnh đạo TPHCM khẳng định đã và đang nắm được những vấn đề này và cam kết thực hiện cải cách không ngừng nghỉ, dù khó khăn đến mấy cũng phải làm. Cuộc cải cách tập trung vào ba mục tiêu cắt giảm: Chi phí, thời gian và thủ tục. Thành phố đang nỗ lực cải thiện thái độ phục vụ đối với nhân dân và doanh nghiệp và rất cần sự tin tưởng và đồng hành của doanh nghiệp FDI trong cuộc cải cách này.

Đồng thời, TPHCM cam kết bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. Thành phố đang nỗ lực tháo gỡ những khó khăn, giải quyết thủ tục nhanh chóng, giảm chi phí cho doanh nghiệp, đặc biệt là chi phí thời gian.

Ông nêu, thành phố luôn coi doanh nghiệp là trung tâm, là động lực, là nguồn lực cho sự phát triển. TPHCM trân trọng từng ý tưởng, từng cam kết, xem đó là niềm tin gửi gắm vào tương lai của Việt Nam và một thành phố năng động, sáng tạo.

“Thành công của doanh nghiệp FDI cũng chính là thước đo của năng lực điều hành và môi trường đầu tư của thành phố”, ông Được khẳng định.

Lãnh đạo UBND TPHCM cùng khách mời tham quan triển lãm bên ngoài Hội nghị (Ảnh: ITPC).

Cộng đồng doanh nghiệp FDI kỳ vọng cải cách hành chính nhiều hơn nữa

Phát biểu tại hội nghị, ông Erick Contreras - Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham Việt Nam) - cho rằng định hướng xây dựng TPHCM trở thành Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) sẽ mở ra bước ngoặt lớn, giúp Việt Nam không chỉ thu hút vốn mà còn trở thành trung tâm điều phối tài chính khu vực.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa tham vọng này, TPHCM cần tiếp tục nâng cao tính minh bạch trong chính sách và hiệu quả quản lý - những yếu tố quyết định để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính xanh.

Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp châu Âu ghi nhận nhiều cải thiện trong thủ tục hải quan nhưng vẫn lo ngại tình trạng chậm trễ thông quan, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng. EuroCham đề nghị thành phố tiếp tục đơn giản hóa quy trình và tăng tốc thông quan để giảm gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp.

Đại biểu tham dự hội nghị đang tìm hiểu về quy hoạch TPHCM sau sáp nhập (Ảnh: Trần Mạnh).

EuroCham đặc biệt nhấn mạnh phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt, kêu gọi TPHCM và Việt Nam coi thích ứng biến đổi khí hậu là trọng tâm chiến lược. Dù phát triển bền vững không thể đạt được trong “một sớm một chiều”, song hiệp hội sẵn sàng đồng hành cùng TPHCM thông qua đối thoại chính sách, hợp tác cụ thể và chia sẻ sáng kiến.

“Chúng tôi tin rằng niềm tin, minh bạch và phát triển bền vững sẽ là nền tảng để củng cố quan hệ đối tác EU - Việt Nam, đồng thời đưa TPHCM vươn lên tầm quốc tế”, ông Erick Contreras nhấn mạnh.

Trong khi đó, đại diện Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam), cho biết các doanh nghiệp Mỹ đánh giá cao mối quan hệ hợp tác với TPHCM, đồng thời cam kết đồng hành cùng thành phố trong tiến trình đổi mới và phát triển. Trong bối cảnh thương mại toàn cầu biến động, AmCham nhấn mạnh việc giữ ổn định chính sách và tăng tính minh bạch trong thực thi là yếu tố quan trọng để duy trì sức hút của Việt Nam.

AmCham đánh giá cao việc tái cơ cấu hành chính và tinh gọn bộ máy, song lưu ý tình trạng chậm trễ do thiếu nhân sự kinh nghiệm trong giai đoạn chuyển tiếp. Doanh nghiệp Mỹ đề xuất hợp tác với chính quyền trong đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật và đối thoại chính sách để cải thiện hiệu quả thực thi.

Ở lĩnh vực tài chính, AmCham ủng hộ việc xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng, coi đây là bước đi đột phá. Tuy nhiên, để thành công, Việt Nam cần đảm bảo minh bạch dòng vốn, cơ chế giải quyết tranh chấp đáng tin cậy và quản lý pháp lý độc lập.

Còn ông Okabe Mitsutoshi - Trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) tại TPHCM - cho biết theo khảo sát năm 2024 về doanh nghiệp Nhật Bản ở nước ngoài, 3 rủi ro hàng đầu khi đầu tư tại Việt Nam là thủ tục hành chính phức tạp (62,4%), chi phí lao động tăng (58,9%) và hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện, thiếu minh bạch (57,8%). Tỷ lệ đánh giá các yếu tố này ở Việt Nam cao hơn mức trung bình của ASEAN, cho thấy mức độ lo ngại đặc biệt từ cộng đồng doanh nghiệp Nhật.

JETRO nhận định TPHCM là điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư Nhật, nhưng để giữ vững và mở rộng dòng vốn, thành phố cần đơn giản hóa thủ tục, hoàn thiện khung pháp lý và tăng tính minh bạch trong thực thi. Các lĩnh vực được nêu cụ thể gồm thủ tục thành lập doanh nghiệp, nhập khẩu, cấp giấy phép lao động và thị thực. Nếu cải cách mạnh mẽ, mức độ hài lòng của doanh nghiệp Nhật Bản sẽ được nâng cao, tạo động lực để thu hút thêm dự án mới.

Theo cơ quan này, việc cải thiện thủ tục hành chính và khung pháp lý không chỉ giúp doanh nghiệp nước ngoài hoạt động thuận lợi hơn, mà còn góp phần nâng cao uy tín của TPHCM trong khu vực. Đây là điều kiện quan trọng để thành phố cạnh tranh với các trung tâm kinh tế khác của ASEAN trong việc thu hút dòng vốn chất lượng cao.