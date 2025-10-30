Phó Thủ tướng báo cáo giá vàng, bất động sản tăng cao và biến động

Thay mặt Chính phủ báo cáo đại biểu Quốc hội một số vấn đề về tình hình kinh tế - xã hội trong phiên thảo luận sáng 30/10, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho biết dự kiến tăng trưởng năm 2025 đạt trên 8%. Nếu tính chung cả nhiệm kỳ, tăng trưởng trung bình đạt 6,3% - cao hơn giai đoạn trước.

Trong bối cảnh nhiều khó khăn từ những biến động khó lường ở trong nước và cả thế giới, Phó Thủ tướng khẳng định những kết quả đạt được là sự cố gắng rất lớn của cả hệ thống chính trị, của Chính phủ và các bộ ngành, địa phương, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư mà đứng đầu là Tổng Bí thư.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long báo cáo về nhiều vấn đề nóng của kinh tế - xã hội (Ảnh: Hồng Phong).

Báo cáo thêm về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, Phó Thủ tướng cho biết tính đến 23/10, tỷ lệ giải ngân đạt 51,7% với giá trị tuyệt đối là 465.000 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ năm trước 116.000 tỷ đồng.

Thừa nhận có thực trạng chậm giải ngân như các đại biểu nêu, Phó Thủ tướng chỉ ra nhiều nguyên nhân của thực trạng này. Trước hết là do chủ trương tinh gọn các dự án.

Minh chứng bằng con số, Phó Thủ tướng cho biết nhiệm kỳ 2015-2020 cả nước có hơn 12.000 dự án, nhiệm kỳ 2021-2025 còn dưới 5.000 và phấn đấu 2026-2030 chỉ còn dưới 3.000 dự án.

Việc thay đổi về tư duy để đầu tư dự án có trọng điểm cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ và thủ tục giải ngân.

Trong khi đó, các chính sách được tháo gỡ nhưng có độ trễ nhất định, việc sắp xếp tổ chức bộ máy cũng có ảnh hưởng, đặc biệt trong việc bàn giao công việc.

Liên quan đến thị trường vàng, Phó Thủ tướng thừa nhận giá cả tăng là một thực tế. Chênh lệch giá vàng giữa thế giới và trong nước có những lúc lên gần 20 triệu đồng, nhưng có lúc thu lại chỉ còn 1 triệu đồng.

Lý do, theo lãnh đạo Chính phủ, trước hết do biến động địa chính trị, chính sách kinh tế và thương mại không nhất quán của các nước lớn, đặc biệt là những quốc gia có quyền lực lớn trong nền kinh tế thế giới.

Một nguyên nhân khác, theo Phó Thủ tướng, là vấn đề tâm lý. Ông cho biết Thủ tướng rất kiên quyết trong câu chuyện thanh tra thị trường vàng. "Nếu Thanh tra ngân hàng không làm nổi thì Thanh tra Chính phủ vào cuộc, và chúng ta cũng đang xử lý một số việc", theo lời Phó Thủ tướng.

Việc sửa Nghị định 24 để giảm độc quyền vàng cũng là câu chuyện được Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề cập. Cùng với đó, ông cho biết cơ quan có thẩm quyền đang trình để có sàn giao dịch vàng, cố gắng minh bạch hóa các giao dịch với hy vọng kiểm soát được thị trường này.

Thông tin thêm con số tới Quốc hội, Phó Thủ tướng cho biết GDP năm 2024 là khoảng 12 triệu tỷ đồng, trong khi tổng doanh số giao dịch mua bán vàng 9 tháng đầu năm 2025 là khoảng 23.300 tỷ đồng.

Phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội sáng 30/10 (Ảnh: Hồng Phong).

Một vấn đề khác được Phó Thủ tướng chia sẻ là giá nhà đất tăng cao, biến động và rất khó mua. Đây là một thực tế mà Chính phủ ghi nhận và đang cố gắng thực hiện nhiều giải pháp.

Trong đó, Phó Thủ tướng nói có những giải pháp tổng thể như sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan trong pháp luật về đất đai và thị trường bất động sản

Chính phủ cũng đang trình Quốc hội Nghị quyết xử lý một số vấn đề cấp thiết trong Luật Đất đai, trong đó có vấn đề về định giá đất.

Mục tiêu xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội cũng được Chính phủ nỗ lực thúc đẩy. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, có 165 dự án đã hoàn thành với khoảng 117.000 căn.

“Tổng hợp các dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến hết năm 2025, chúng ta sẽ đạt 60% chỉ tiêu đó, và thậm chí là nhỉnh hơn cả con số 1 triệu nếu tính theo phần trăm”, Phó Thủ tướng nói.