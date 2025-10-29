Các doanh nghiệp "ông lớn" mang gì đến Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất?

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 diễn ra từ ngày 26/10 đến 4/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Với chủ đề và thông điệp "Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh", hội chợ được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 là một sự kiện kinh tế - văn hóa có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ ở quy mô quốc gia, mà còn vươn tầm quốc tế, tôn vinh các sản phẩm, thương hiệu tiêu biểu mang bản sắc, trí tuệ Việt Nam.

Sự kiện này góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa, lan tỏa tinh thần “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thúc đẩy giao thương, đầu tư, hội nhập quốc tế và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 trên 8% và 2 con số trong những năm tiếp theo.

"Tôi đánh giá cao Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 được tổ chức lần đầu tiên, với thời gian chuẩn bị ngắn, khối lượng công việc nhiều, yêu cầu cao, diện tích rộng, phải có sự phối hợp, tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị", Thủ tướng nói.

Hội chợ có sự tham gia của 3.000 gian hàng, quy mô 130.000m2, gồm 5 phân khu chủ đề; khu văn hóa ẩm thực của 34 địa phương, chương trình nhạc hội, văn nghệ, trải nghiệm văn hóa nghệ thuật…

Trung tâm Triển lãm Việt Nam tấp nập người tham quan và mua sắm. Gian hàng của Vinamilk thu hút đông đảo người dân xếp hàng dài để thưởng thức sữa miễn phí.

Tại gian hàng của Vietnam Airlines, khách tham quan được hưởng ưu đãi giảm 10% giá vé máy bay. Còn tại gian hàng của Vietnam Post, khách hàng được trải nghiệm thực tế ảo “một ngày làm bưu tá”, sử dụng máy bán hàng tự động hoặc được thử tài lái xe giao hàng.

Trong khi đó, WinMart mang đến không gian siêu thị thu nhỏ, trưng bày hàng trăm sản phẩm từ thực phẩm, đồ uống, bánh kẹo, hóa mỹ phẩm đến hàng tiêu dùng nhanh.

Đặc biệt, không gian OCOP (mỗi xã một sản phẩm) cũng là điểm nhấn tôn vinh giá trị hàng Việt tại các địa phương. Khách tham quan có thể khám phá và thưởng thức các đặc sản vùng miền.

Không gian trưng bày được đầu tư công phu, sử dụng công nghệ trình chiếu tiên tiến, mô hình tương tác kỹ thuật số nhằm giới thiệu sinh động các lĩnh vực hoạt động trọng yếu của doanh nghiệp.

Hội chợ Mùa Thu 2025 không chỉ là không gian trưng bày, mà còn là “bức tranh sinh động” về sức sống mới của kinh tế Việt Nam - nơi các doanh nghiệp chuyển mình mạnh mẽ từ tư duy “mang hàng đi bán” sang “mang năng lực ra giới thiệu”.

Các ngành hàng trưng bày đa dạng từ công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, nông sản, thực phẩm chế biến, khoa học công nghệ đến dịch vụ thương mại, hàng tiêu dùng.

Không chỉ là không gian trải nghiệm, Hội chợ Mùa Thu 2025 còn là diễn đàn giao thương lớn. Theo Ban Tổ chức, chỉ trong 2 ngày đầu tiên, hơn 40 biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác được ký kết cùng hàng chục doanh nghiệp đạt doanh số vượt kỳ vọng.