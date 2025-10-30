Hệ sinh thái doanh nghiệp trăm tỷ đồng của Huấn "Hoa Hồng"

Bùi Xuân Huấn (tên thường gọi là Huấn "Hoa Hồng") sinh năm 1985, quê Yên Bái cũ. Huấn "Hoa Hồng" được nhiều người biết đến, nhất là giới trẻ, thông qua các video livestream, kênh YouTube.

Trang Facebook của Huấn "Hoa Hồng" hiện có hơn 3,6 triệu người theo dõi, ngoài ra, "giang hồ mạng" này cũng sở hữu kênh YouTube, TikTok hàng triệu người theo dõi.

Bùi Xuân Huấn còn góp vốn thành lập nhiều doanh nghiệp hoạt động đa ngành. Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Tập đoàn HL Group được thành lập từ tháng 2/2022. Huấn "Hoa Hồng" giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật.

Vốn điều lệ doanh nghiệp là hơn 99,99 tỷ đồng, trụ sở đặt tại phường Dương Nội, TP Hà Nội. 3 cổ đông sáng lập gồm Bùi Xuân Huấn góp hơn 54,9 tỷ đồng (tương đương 55% vốn) và Phạm Thị Ngọc Linh góp 39,9 tỷ đồng (40% vốn), cổ đông còn lại là Nguyễn Văn Tâm góp hơn 4,9 tỷ đồng, nắm giữ 5%.

Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh. Tuy nhiên, hiện nay doanh nghiệp này không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Thông tin về Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn HL Group (Ảnh: Chụp màn hình).

Bùi Xuân Huấn còn là Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Dịch vụ 168 thành lập vào tháng 3/2018, có trụ sở tại phường An Lạc, TPHCM. Ngành nghề chính là vệ sinh nhà cửa, vốn điều lệ 2 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông bao gồm Bùi Xuân Huấn góp 600 triệu đồng (30% vốn), Nguyễn Duy Nhất góp 1 tỷ đồng (50% vốn) và Tăng Thị Kim Liên góp 400 triệu đồng (20% vốn). Đến tháng 4/2019, công ty tăng mạnh vốn lên 20 tỷ đồng, tuy nhiên tỷ lệ góp vốn không được công bố.

Ngoài ra, Huấn "Hoa Hồng" cũng góp vốn thành lập Công ty cổ phần dịch vụ FB châu Á trụ sở tại phường An Lạc, TPHCM. Doanh nghiệp thành lập tháng 7/2018, ngành nghề kinh doanh chính là quảng cáo. Vợ ông Huấn - bà Phạm Thị Ngọc Linh (sinh năm 1997), hiện là Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 8 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Duy Nhất góp 4 tỷ đồng (50% vốn), Bùi Xuân Huấn góp 2,4 tỷ đồng (30% vốn) và Tăng Thị Kim Liên góp 1,6 tỷ đồng (20% vốn). Tuy nhiên, hiện nay, doanh nghiệp này cũng không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Đáng chú ý, Huấn "Hoa Hồng" còn góp vốn thành lập công ty kinh doanh bất động sản. Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Bất động sản Hoa Hồng Land được thành lập vào tháng 9/2022, trụ sở tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Thời gian gần đây, Huấn "Hoa Hồng" thường xuyên chia sẻ các hình ảnh, video làm từ thiện với số tiền lớn (Ảnh: Bùi Xuân Huấn).

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 2 tỷ đồng, trong đó Bùi Xuân Huấn góp 800 triệu đồng (40% vốn), ông Vũ Bình Long góp 120 triệu đồng (6% vốn), bà Nguyễn Thị Thu Hằng góp 480 triệu đồng, nắm giữ 24%, ông Đào Vũ Định góp 100 triệu đồng (5% vốn) và bà Nguyễn Thị Thái nắm giữ 25% vốn còn lại. Bà Thái cũng là Người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc của công ty.

Ngoài ra, Huấn "Hoa Hồng" còn góp 1,1 tỷ đồng (tương đương 55% vốn) để thành lập Công ty cổ phần Huấn Hoa Hồng (xã Gia Lâm, TP Hà Nội), hoạt động chính trong lĩnh vực quảng cáo từ tháng 2/2023. Doanh nghiệp do ông Vũ Bình Long (SN 1984) làm Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật.

Kể từ khi nổi tiếng trên mạng xã hội, Huấn "Hoa Hồng" và vợ còn thường xuyên livestream bán hàng nước hoa, mỹ phẩm... mang thương hiệu riêng do Huấn "Hoa Hồng" giới thiệu là người sáng lập và điều hành. Đáng chú ý, nhiều mẫu nước hoa chiết có giá chỉ vài chục nghìn đồng.