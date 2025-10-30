Chứng khoán giảm hơn 16 điểm, 2 cổ phiếu "nóng" giảm sàn

Phiên giao dịch hôm nay (30/10), thị trường mở cửa trong sắc xanh nhưng không giữ được trong buổi chiều. Hết phiên, VN-Index giảm hơn 16 điểm, về 1.669,57 điểm. Thanh khoản trên sàn HoSE tiếp tục ảm đạm, duy trì trên 23.800 tỷ đồng.

Chứng khoán giảm hơn 16 điểm (Ảnh minh họa: Hữu Khoa).

Trong phiên này, 5 cổ phiếu trên sàn HoSE giảm sàn, đáng chú ý nhất là VIX và GEX. Cả 2 mã này đều nằm trong nhóm cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực nhất tới chỉ số chung.

Cổ phiếu VIX của Công ty Chứng khoán VIX giảm hết biên độ, về 29.300 đồng/đơn vị với giá trị giao dịch đạt gần 1.961 tỷ đồng. Cổ phiếu GEX của Công ty cổ phần Tập đoàn Gelex cũng tương tự, giảm về 47.350 đồng/đơn vị. Thanh khoản mã này đạt 852 tỷ đồng.

Đà giảm của chỉ số còn bị ảnh hưởng bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, LPB, VPB, TCB, MBB, HPG..

Ngược lại, sàn HoSE hôm nay cũng chứng kiến 8 cổ phiếu tăng trần như DAT, VTB, TDG... Đáng chú ý, một số mã đã tăng trần 2 phiên liên tiếp như LDG, DLG, KHG, DRH...

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng 1.161 tỷ đồng phiên hôm nay. Các mã bị bán ròng mạnh như VIX, GEX, MBB, SSI, CII, HPG...