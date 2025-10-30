Fed điều hành lãi suất trong tình trạng khó chồng khó?

Theo AFP, cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Mỹ phải đóng cửa và ngừng công bố hầu hết các dữ liệu kinh tế chính thức.

Fed đã quyết định cắt giảm lãi suất tham chiếu thêm 25 điểm cơ bản, xuống 3,75-4%. Quyết định này khớp với dự báo của thị trường và là lần thứ hai cơ quan này điều chỉnh chính sách tiền tệ trong năm nay.

Khi thiếu vắng các thông tin quan trọng này, các quan chức Fed buộc phải thiết lập lãi suất mà không có đầy đủ dữ liệu để phân tích và đánh giá.

Đáng chú ý, ông Powell ám chỉ nhà đầu tư không nên trông chờ vào việc giảm lãi suất trong tháng 12. "Tại cuộc họp lần này, có nhiều ý kiến khác biệt rõ rệt về hướng đi trong tháng 12. Việc tiếp tục cắt giảm lãi suất cuối năm nay không phải là điều chắc chắn", ông nói với báo chí.

Việc thiếu dữ liệu kinh tế đã làm phức tạp thêm cuộc tranh luận nội bộ tại Fed về việc liệu có nên cắt giảm lãi suất nhanh hơn để hỗ trợ thị trường lao động hay tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn trong bối cảnh lạm phát vẫn cao.

Tân Thống đốc Stephen Miran, người được Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm, tiếp tục bỏ phiếu chống và cho rằng Fed nên hành động nhanh hơn với mức cắt giảm 0,5%.

Đồng thời, ông Jeffrey Schmid, Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas City, cũng bày tỏ sự phản đối nhưng với lý do ngược lại khi ông nhận định Fed không nên cắt giảm lãi suất.

Chủ tịch Fed Jerome Powell (Ảnh: Getty).

Chủ tịch Fed cũng tiết lộ phần lớn các ý kiến từ 19 quan chức của Fed đều cho rằng nên "chờ ít nhất thêm một chu kỳ" trước khi tiếp tục cắt giảm lãi suất. Theo CME Group FedWatch, xác suất cắt giảm vào tháng 12 đã giảm từ 90% xuống còn 67% sau phát biểu của Powell.

"Họ sẽ phải quyết định mức độ lạm phát thực tế so với mức độ lạm phát kỳ vọng và đó là câu hỏi lớn hiện nay. Lập luận được đưa ra để thuyết phục việc hạ lãi suất là lạm phát chỉ mang tính tạm thời, nhưng sự suy yếu của thị trường lao động có thể kéo dài hơn", cựu quan chức Fed Joseph Gagnon nhận định với AFP.

"Rủi ro với thị trường việc làm đã tăng lên trong những tháng gần đây", Fed nhận xét trong thông báo sau phiên họp. Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng nền kinh tế đang phát đi các tín hiệu mâu thuẫn. Đầu tư kinh doanh tăng mạnh cho thấy nền tảng vững chắc, nhưng tốc độ tuyển dụng chậm lại.

Dữ liệu quan trọng duy nhất được công bố kể từ khi chính phủ Mỹ đóng cửa ngày 1/10 là chỉ số giá tiêu dùng (CPI), đạt 3% trong 12 tháng tính đến tháng 9. Mặc dù thấp hơn kỳ vọng, con số này vẫn giúp thị trường tài chính phần nào lạc quan hơn.

Trong khi đó, thị trường lao động đã chững lại đáng kể trong những tháng gần đây, chỉ có 22.000 việc làm mới trong tháng 8, dù tỷ lệ thất nghiệp vẫn gần mức thấp kỷ lục 4,3%.

Fed cũng đang chịu áp lực chính trị gia tăng từ Nhà Trắng, khi Tổng thống Trump không ít lần chỉ trích Chủ tịch Jerome Powell trên mạng xã hội Truth Social. Ông Powell dự kiến sẽ rời vị trí này vào năm sau.

Các chuyên gia cho rằng Fed đang vận hành “trong sương mù” do thiếu dữ liệu từ việc chính phủ Mỹ đóng cửa, cùng nhiều tín hiệu kinh tế trái chiều. “Điều hành chính sách tiền tệ lúc này giống như bay trong bão tuyết với mắt bị bịt kín”, ông Guy LeBas - chiến lược gia trưởng tại công ty tài chính Janney Montgomery Scott - ví von.

Quan chức Fed cũng thừa nhận việc ra quyết định của họ bị hạn chế do Chính phủ Mỹ đóng cửa. Dữ liệu họ sử dụng về tỷ lệ thất nghiệp mới được cập nhật đến tháng 8. Dù vậy, các chỉ số hiện có cho thấy nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ vừa phải.