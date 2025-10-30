Giá xăng dầu tăng mạnh, có loại tăng hơn 1.300 đồng/lít

Chiều 30/10, liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu. Thời gian áp dụng từ 15h cùng ngày.

Theo đó, cơ quan điều hành quyết định tăng 710 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và tăng 760 đồng/lít với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 19.760 đồng/lít và xăng RON 95 là 20.480 đồng/lít.

Dầu diesel bật tăng 1.320 đồng/lít lên 19.200 đồng/lít, dầu hỏa tăng 1.160 đồng/lít lên 19.270 đồng/lít; dầu mazut tăng 540 đồng/kg lên mức 14.630 đồng/kg. Cơ quan điều hành vẫn duy trì không trích hay chi quỹ bình ổn giá.

Như vậy, giá xăng trong nước đã bật tăng chỉ sau một phiên giảm. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 25 lần, giảm 20 lần. Dầu diesel có 22 lần tăng, 21 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Dư địa quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối vẫn ghi nhận mức dương lớn do nhiều kỳ điều hành gần đây quỹ này không được sử dụng. Số dư quỹ tính đến hết quý II là hơn 5.614 tỷ đồng. Trong đó, số dư tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chiếm một nửa, ở mức 3.084 tỷ đồng.

Ở một diễn biến khác, Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2026 vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại phiên họp ngày 17/10.

Theo nghị quyết này, từ 1/1/2026 đến hết năm 2026, mức thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ etanol) 2.000 đồng/lít; dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn 1.000 đồng/lít.

Mức thuế bảo vệ môi trường áp dụng với mỡ nhờn là 1.000 đồng/kg; dầu hỏa 600 đồng/lít. Riêng mức thuế với nhiên liệu bay là 1.500 đồng/lít - tăng 500 đồng/lít so với mức đang áp dụng.

Với dự kiến sản lượng tiêu thụ xăng, dầu, mỡ nhờn năm 2026 tương đương sản lượng dự kiến tiêu thụ năm nay và với mức thuế bảo vệ môi trường, Chính phủ dự kiến thu thuế bảo vệ môi trường giảm so với mức thuế thực hiện theo Nghị quyết 579 khoảng 41.388 tỷ đồng và tổng thu ngân sách (bao gồm cả phần giảm thuế giá trị gia tăng) giảm khoảng 44.699 tỷ đồng.