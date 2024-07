LDG bị mở thủ tục phá sản: Xây 680 căn biệt thự trái phép, chủ tịch bị bắt

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty cổ phần đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG).

Theo quyết định này, trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định), chủ nợ phải liên hệ với TAND tỉnh Đồng Nai để biết quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản nhằm gửi giấy đòi nợ.

Sau khi hết thời hạn này, các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

Xây dựng trái phép 680 căn biệt thự tại Đồng Nai

Công ty LDG hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng và phát triển dự án. Địa bàn kinh doanh của LDG đã được mở rộng ở cả 3 miền Bắc, Trung và Nam với các tỉnh thành như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM, Cần Thơ…

Gần đây, Công ty LDG nổi lên trong vụ xây dựng trái phép 680 căn biệt thự, nhà liền kề (khu dân cư Tân Thịnh) tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Sai phạm tại Dự án khu dân cư Tân Thịnh là một trong ba vụ việc được bổ sung vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Toàn cảnh dự án Khu dân cư Tân Thịnh của LDG (Ảnh chụp tháng 4/2023: Kim Ngọc).

Cụ thể, khu dân cư này có diện tích khoảng 18,22ha, đã được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm đầu tư dự án vào tháng 9/2016. Dự án được quy hoạch với mục đích đất ở dự án trong kỳ quy hoạch sử dụng đất 2011-2020, được tiếp tục chuyển tiếp đến năm 2030.

Kết luận thanh tra toàn diện dự án của chủ tịch UBND Đồng Nai xác định, đến thời điểm thanh tra, Công ty cổ phần LDG chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được cấp giấy phép xây dựng để thực hiện đầu tư xây dựng dự án.

Tuy nhiên, công ty đã tổ chức thi công công trình từ năm 2018 đến 2020 gồm 680 căn nhà. Trong đó, 198 căn biệt thự, 290 căn nhà liên kế đã thi công xong; 192 căn nhà liên kế đang thi công dang dở. Ngoài ra, công ty này đã thi công hệ thống đường giao thông, cấp thoát nước, điện, xử lý nước thải công viên cây xanh.

Đến thời điểm thanh tra, Công ty LDG đã ký hợp đồng nguyên tắc mua bán nhà với 60 khách hàng, tổng số tiền hơn 132 tỷ đồng. Các khách hàng đã thanh toán cho công ty 25-95% giá trị hợp đồng, 7 hộ dân đang sinh sống tại dự án.

Cuối tháng 11/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khánh Hưng (45 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty LDG) để điều tra về hành vi "Lừa dối khách hàng".

Ngoài ra, nhiều lãnh đạo cán bộ một số phòng của huyện Trảng Bom cũng bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Chủ tịch doanh nghiệp bị phạt vì mua "chui" cổ phiếu

Trước thời điểm bị bắt, ông Hưng còn bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 520 triệu đồng do đã có hành vi vi phạm hành chính "Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch". Cụ thể, ông Hưng đã bán hơn 2,6 triệu cổ phiếu LDG vào ngày 15/8/2023 nhưng không báo cáo Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) về việc dự kiến giao dịch.

Ngoài ra, ông này còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 4 tháng, kể từ ngày 25/8/2023. Giao dịch bán cổ phiếu mà không báo cáo, không công bố thông tin trước khi thực hiện của ông Hưng đã bị HoSE thông báo hủy bỏ vào ngày 16/8/2023.

Giải trình về giao dịch trên, ông Hưng thừa nhận ngày 15/8/2023 đã thực hiện giao dịch bán ra hơn 2,6 triệu cổ phiếu. Do trong thời gian từ ngày 8/8 đến ngày 15/8/2023, ông đang trong chuyến công tác xa nên không thể trực tiếp thực hiện công bố thông tin.

Ông Hưng nêu đã giao cho thư ký thực hiện công bố thông tin nhưng do nhân sự mới chưa nắm rõ quy định nên dẫn đến sai sót, làm chậm trễ quá trình công bố thông tin. Ngay trong ngày 15/8/2023, khi phát hiện sai sót, ông Hưng cho biết đã yêu cầu xử lý bổ sung để đảm bảo đúng quy định và dừng mọi giao dịch.

Tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2023, ông Hưng cũng gửi lời xin lỗi sâu sắc đến cổ đông về giao dịch bán cổ phiếu mà chưa công bố thông tin. Ông khẳng định không có bất kỳ toan tính hay thủ thuật gì về giao dịch này. Trong thời gian công ty gặp khó khăn, Chủ tịch HĐQT và Ban tổng giám đốc đã dùng tài sản cá nhân để giúp công ty rất nhiều.

Hoạt động kinh doanh sụt giảm

Đầu tư LDG được thành lập từ năm 2010, tên gọi ban đầu là Công ty cổ phần Địa ốc Long Điền, vốn điều lệ 50 tỷ đồng.

Giai đoạn 2018-2019, hoạt động kinh doanh của LDG khởi sắc, lợi nhuận trên 600 tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên từ năm 2020 đến nay, trải qua thời gian dịch bệnh và tình hình thị trường chung khó khăn, công ty cũng không tránh khỏi những trở ngại trong hoạt động kinh doanh.

Năm 2022, công ty chỉ lãi hơn 4 tỷ đồng. Đến năm 2023, số lỗ lên tới 527 tỷ đồng, ghi nhận lần đầu tiên lợi nhuận âm trong một thập kỉ qua.

Đơn vị kiểm toán cũng đưa ra nhiều vấn đề cần nhấn mạnh trên báo cáo tài chính. Tại cuối năm 2023, dự án Khu dân cư Tân Thịnh ghi nhận tồn kho gần 487 tỷ đồng. Công ty cam kết hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai, kinh doanh bất động sản và xây dựng theo kết luận thanh tra năm 2023 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Đối với vụ Chủ tịch HĐQT Nguyễn Khánh Hưng bị bắt tạm giam liên quan dự án này, công ty vẫn đang chờ kết luận của cơ quan chức năng và chưa có cơ sở để đánh giá ảnh hưởng đến hoạt động công ty.

Theo tài liệu họp cổ đông năm 2024, LDG có 11 dự án với diện tích cả nghìn ha tại Đồng Nai, TPHCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu. Đáng chú ý là các dự án phức hợp giải trí đa chức năng như LDG Grand Hạ Long (Quảng Ninh, 419ha), LDG Grand Đà Nẵng (Đà Nẵng, 29ha).

Một số dự án lớn khác là khu đô thị cũng đang được thực hiện thủ tục pháp lý để sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng như The Viva City (Đồng Nai, gần 92ha) hay thực hiện pháp lý để triển khai xây dựng như Viva Park (hơn 18ha, Đồng Nai).

Năm nay, LDG đặt mục tiêu doanh thu 167 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2,5 tỷ đồng. Lãnh đạo công ty cho biết kế hoạch này được đưa ra một cách khả thi với 3 mục tiêu lớn: Ổn định tổ chức; Tập trung kinh doanh các sản phẩm còn lại; Đàm phán cơ cấu tài sản, xử lý nợ. Hiện nay, công ty đã hoàn thành khoảng 50% kế hoạch kinh doanh.