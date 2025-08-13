Con trai bầu Đức lần đầu lộ diện

Ông Đoàn Hoàng Nam - con trai ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - đăng ký mua 27 triệu cổ phiếu HAG của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai. Thời gian dự kiến thực hiện từ ngày 15/8 đến ngày 13/9.

Lần đầu tiên, con trai của bầu Đức lộ diện trên thị trường chứng khoán. Trước đó, thị trường chỉ xuất hiện các giao dịch của bà Đoàn Hoàng Anh, con gái bầu Đức.

Theo báo cáo quản trị nửa đầu năm, bà Hoàng Anh sở hữu 13 triệu cổ phiếu HAG, tỷ lệ 1,23%. Ngoài ra, bầu Đức còn có một người con trai khác là Đoàn Hoàng Nam Anh.

Trong lần giao dịch này, nếu thành công, ông Hoàng Nam sẽ sở hữu 2,55% vốn Hoàng Anh Gia Lai.

Bầu Đức - Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai - cũng đăng ký bán 25 triệu cổ phiếu HAG trong cùng thời điểm con trai đăng ký mua. Dự kiến sau giao dịch, ông Đức giảm tỷ lệ nắm giữ từ 31,2% xuống 28,84%.

Bầu Đức và con trai đăng ký mua, bán cổ phiếu HAG (Ảnh: HAGL).

Giao dịch chuyển nhượng của bầu Đức và con trai diễn ra trong bối cảnh giá cổ phiếu HAG tăng mạnh trong thời gian gần đây. Tính từ đầu tháng 8 đến nay, mã này đã liên tục tăng từ 14.100 đồng/đơn vị lên 16.700 đồng/đơn vị, tức tăng 18%. Mức giá hiện tại cũng đang cao nhất 3 năm.

Kết quả kinh doanh của Hoàng Anh Gia Lai cũng được cải thiện trong thời gian gần đây. Nửa đầu năm, tập đoàn đạt lợi nhuận 870 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ năm trước.

Nhờ kết quả kinh doanh tốt, Hoàng Anh Gia Lai đã chính thức xóa lỗ lũy kế kéo dài nhiều năm. Tính đến 30/6, lợi nhuận lũy kế tập đoàn đã đạt gần 400 tỷ đồng. Bầu Đức từng kỳ vọng có thể giải quyết hết nợ nần và báo cáo tài chính của tập đoàn cuối năm nay sẽ "cực kỳ đẹp".