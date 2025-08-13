Doanh nghiệp nợ 5.833 lượng vàng SJC từ lúc giá hơn 17 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC liên tục tăng mạnh những ngày qua, ở vùng gần 124 triệu đồng/lượng chiều bán ra. So với đầu năm, giá tăng khoảng 50%.

Giá vàng tăng có thể khiến không ít người cầm vàng vui mừng, song ngược lại có thể khiến cho những bên đang nợ vàng phải "nóng ruột". Trong số đó, có doanh nghiệp đáng chú ý với khoản nợ vay 5.833 lượng vàng SJC, vay lúc vàng 17,7 triệu đồng/lượng, đến nay nếu tính theo thị giá khoản nợ đã tăng gần 10 lần.

Đó là Công ty cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn được thành lập từ năm 1976, chuyên sản xuất, chế biến và kinh doanh các mặt hàng thuỷ hải sản, nông sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.

Thủy hải sản Sài Gòn từng là đơn vị kinh doanh nổi bật trong ngành thuỷ sản phía Nam, nhận được nhiều danh hiệu, giải thưởng. Theo giới thiệu, hàng năm, công ty vẫn sản xuất và chế biến 20.000-30.000 tấn thuỷ hải sản các loại, trong đó 60% dành cho xuất khẩu.

Từ năm 2008, các khoản phải thu khó đòi của công ty gia tăng đột biến, chủ yếu là các khoản ứng trước cho các xí nghiệp và hộ dân triển khai mô hình nuôi cá, nhưng sau đó không thể thu hồi. Trước tình thế này, công ty theo đó phải vay Ngân hàng Phương Nam (sáp nhập vào Sacombank từ năm 2015) để duy trì hoạt động.

Tháng 1/2009, Thủy hải sản Sài Gòn đã vay Ngân hàng Phương Nam 5.833 lượng vàng SJC, với đơn giá 17,66 triệu đồng/lượng, tương đương hơn 103 tỷ đồng. Cùng thời điểm, công ty này còn ký thêm một hợp đồng vay tiền mặt với ngân hàng này, cũng có giá trị 103 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2024, 2 khoản vay này đã tăng lên hơn 1.583 tỷ đồng (594,1 tỷ đồng là tiền gốc sau đánh giá lại khoản nợ vay vàng SJC, và gần 989 tỷ đồng tiền lãi phát sinh), gấp hơn 7,5 lần dư nợ ban đầu.

Áp lực chi phí khiến công ty liên tục thua lỗ, dù doanh thu kinh doanh mỗi năm của Thủy hải sản Sài Gòn duy trì ổn định quanh mức 250 – 300 tỷ đồng.

Năm 2024, công ty tiếp tục lỗ thêm 201 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí tài chính. Tương ứng, nâng tổng lỗ lũy kế đến cuối năm lên 1.556 tỷ đồng, lỗ lũy kế hiện tại đã gấp 17,68 lần so với vốn điều lệ (88 tỷ đồng).

Tại ngày 31/12/2024, tổng tài sản của Thủy hải sản Sài Gòn ở mức 176 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm hơn 1.466 tỷ đồng. Nợ phải trả là hơn 1.642 tỷ đồng, trong đó, chủ yếu là nợ gốc và lãi tại Sacombank.

Năm 2024, công ty đã thực hiện đánh giá lại khoản nợ vay 5.833 lượng vàng SJC theo giá niêm yết của ngân hàng cho vay. Số dư nợ gốc của khoản vay vàng được quy đổi ở mức 491 tỷ đồng, tương đương 84,2 triệu đồng/lượng.

Số tiền lãi vay Sacombank chưa trả là gần 989 tỷ đồng, trong đó lãi vay vàng là 805 tỷ đồng. Khoản nợ vàng đang chiếm đến 70% tổng nợ của công ty.

Trên báo cáo kiểm toán năm 2024 của doanh nghiệp, kiểm toán viên cho biết những sự kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty. Kiểm toán viên đã thực hiện các thủ tục kiểm toán cần thiết nhưng vẫn chưa đủ cơ sở để đánh giá Báo cáo tài chính của công ty được lập trên cơ sở giả định hoạt động liên tục là phù hợp.

Năm 2025, Thủy hải sản Sài Gòn đặt mục tiêu kinh doanh với kim ngạch xuất khẩu đạt 7 triệu USD, doanh thu thuần đạt 257,4 tỷ đồng và 6,8 tỷ đồng lợi nhuận thuần (không tính phần phát sinh lỗ của những năm trước đây và lãi phải trả cho Sacombank).

