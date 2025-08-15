Đồng Nai và Lâm Đồng long trọng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an

Ngày 15/8, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức các sự kiện mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

Buổi lễ tại tỉnh Đồng Nai có sự tham dự của Trung tướng Nguyễn Sỹ Quang, Cục trưởng A04 (Cục An ninh kinh tế), Bộ Công an; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Đồng Nai.

Nhiều tập thể, cá nhân Công an Đồng Nai vinh dự nhận các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước (Ảnh: CAĐN).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn nhấn mạnh, 80 năm chiến đấu vì sự trường tồn của dân tộc, vì sự bình yên, phát triển của quê hương, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh đã ngã xuống và nhiều người đã cống hiến một phần thân thể cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Ghi nhận cống hiến của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Phước trước đây, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, gồm: 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 5 Huân chương Quân công hạng Nhì - Ba; một Huân chương Lao động hạng Nhì. Ngoài ra, 10 tập thể và 6 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong dịp này.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: CAĐN)

Cũng tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn khẳng định, những chiến công, thành tích đạt được của lực lượng công an tỉnh đã góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh để mỗi người dân Đồng Nai cảm nhận sự bình yên trên từng con đường, khối phố, khu dân cư.

Dịp này, Công an tỉnh Đồng Nai vinh dự nhận nhiều phần thưởng của Nhà nước, Chính phủ. Trong đó, một tập thể được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì, 9 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cùng nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo đảm an ninh trật tự (Ảnh: Như Ý).

Tham dự lễ kỷ niệm tại tỉnh Lâm Đồng có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê K’Đăm; Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, Thiếu tướng Trương Minh Đương cùng các nguyên lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết, trải qua các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước, lực lượng Công an Lâm Đồng luôn trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Lực lượng đã lập nhiều chiến công, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc của Công an Lâm Đồng suốt những năm qua và trân trọng cảm ơn sự hy sinh, đóng góp thầm lặng của các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng qua các thời kỳ.

Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Như Ý).

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ, Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết, toàn lực lượng sẽ tiếp nối truyền thống anh hùng, trung thành với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.

Công an Lâm Đồng sẽ chủ động và kiên quyết đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của người dân.

Nhân dịp kỷ niệm này, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã tặng bằng khen cho 25 tập thể, 45 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.