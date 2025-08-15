Đề xuất miễn thuế 3 năm đầu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 198/2025 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Bộ này đề xuất chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân.

Cụ thể, Bộ đề xuất áp dụng chính sách ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo hoặc hỗ trợ đổi mới sáng tạo được công nhận bởi cơ quan có thẩm quyền cũng như công ty quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo là công ty thực hiện quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các đơn vị trên nếu có thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo hoặc đổi mới sáng tạo có thể được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo cho khoản thu nhập này.

Tương tự, các chuyên gia, nhà khoa học có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm nghiên cứu phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo, tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo/hỗ trợ đổi mới sáng tạo cũng được hưởng ưu đãi thuế như trên.

Ngoài ra, Bộ Tài chính còn đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp/cá nhân cho các doanh nghiệp/cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, quyền góp vốn, quyền mua cổ phần, quyền mua phần vốn góp vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Tuy nhiên, thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán sẽ không được miễn thuế.

Đề xuất ưu đãi thuế cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đặc biệt, cơ quan soạn thảo đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó, thời gian miễn thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Dự thảo nêu rõ, nếu trong cùng một thời gian, các đơn vị được đề xuất miễn thuế vừa có khoản thu nhập được hưởng miễn thuế, giảm thuế theo quy định nêu trên, đồng thời đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế khác thì được chọn phương án ưu đãi có lợi nhất.

Việc lựa chọn này được thực hiện ổn định và không thay đổi trong suốt thời gian được miễn, giảm thuế.

Còn nếu trong kỳ tính thuế đầu tiên, các đơn vị có thời gian hoạt động miễn, giảm thuế dưới 12 tháng thì được lựa chọn giữa hưởng miễn, giảm thuế ngay từ kỳ tính thuế đầu tiên hoặc đăng ký với cơ quan thuế để bắt đầu miễn, giảm thuế từ kỳ tính thuế tiếp theo.