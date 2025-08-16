Xe Range Rover đời cũ có nguy cơ nứt khớp nối hệ thống treo

Trong hệ thống treo ô tô, khớp nối là một bộ phận kim loại quan trọng, kết nối nhiều chi tiết, từ tay lái, tay đòn treo cho đến moay-ơ bánh xe. Nếu bộ phận này hỏng, đặc biệt trên một chiếc SUV nặng 2.500kg, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Đây là lý do Land Rover vừa thông báo một đợt triệu hồi lớn tại Mỹ.

Cả Range Rover và Range Rover Sport đều nằm trong đợt triệu hồi này (Ảnh: JLR).

Cụ thể, thương hiệu xe sang Anh quốc sẽ triệu hồi 66.789 chiếc Range Rover Sport và 54.720 chiếc Range Rover do lỗi ở khớp nối hệ thống treo. Mặc dù đây là chi tiết khá bền, nó vẫn có thể bị nứt, và nếu vết nứt nghiêm trọng, một trong các tay đòn treo có thể tách rời, dẫn đến tai nạn.

Jaguar Land Rover (JLR) cho biết chưa ghi nhận vụ tai nạn hay chấn thương nào liên quan đến lỗi này, dù đã phát hiện vấn đề ở các khớp nối được sản xuất tại Đài Loan (Trung Quốc). Các bộ phận lỗi được lắp trên các mẫu Range Rover và Range Rover Sport thuộc thế hệ trước, sản xuất trong thời gian từ năm 2014 đến năm 2017.

Chủ các xe thuộc diện ảnh hưởng sẽ được yêu cầu mang xe đến đại lý để kiểm tra cả hai khớp nối trước. Nếu không phát hiện vết nứt, kỹ thuật viên sẽ lắp thêm giá đỡ giữ. Nếu phát hiện nứt hoặc không có sẵn giá đỡ, đại lý sẽ thay khớp nối mới.

Giống như nhiều đợt triệu hồi khác, đây không phải vấn đề vừa mới được phát hiện. Tháng 11 năm ngoái, từng có thông tin JLR triệu hồi các mẫu Range Rover đời 2014-2016 vì lỗi tương tự, cũng liên quan đến khớp nối của cùng nhà cung cấp SuperAlloy Industrial. Trước đó, vào năm 2022, hãng đã triệu hồi xe ở Canada và Anh, với lý do muối rải đường mùa đông tại những nước này làm tăng nguy cơ hỏng hóc.

Đến tháng 7 năm nay, Cơ quan An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) đã mở cuộc điều tra về lỗi khớp nối tay lái trên Range Rover Sport sau khi nhận được hơn chục báo cáo của chủ xe phản ánh vấn đề này.