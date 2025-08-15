VN30 vượt 1.800 điểm, dòng tiền đổ vào nhóm vốn hóa lớn

Phiên giao dịch sáng nay (15/8), thị trường chứng khoán chứng kiến dòng tiền đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. VN30 tăng mạnh, vượt qua mốc 1.800 điểm. Vào lúc 10h10, rổ chỉ số này tăng hơn 20 điểm, đạt 1.814 điểm, cao nhất lịch sử.

VN30 vượt 1.800 điểm (Ảnh minh họa: Đăng Đức).

Dòng tiền đổ vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như ngân hàng, các mã thuộc "họ Vingroup" như VIC, VHM, VRE... Trong đó, các mã ngân hàng đang trên đà tăng mạnh nhất như MBB, VPB, ACB.

Ngược lại, nhóm cổ phiếu bất động sản đang chịu áp lực điều chỉnh, màu đỏ phủ rộng vào các mã như HDG, DIG, CEO, NDN, KDH, TDH, LDG...

Một số cổ phiếu có đà tăng mạnh, như VSC, VRC, TDW, BSR, VIX. Trong đó, VSC của Công ty cổ phần Container Việt Nam tăng trần sáng nay, nối tiếp 2 phiên trần liên tiếp trước đó. Cổ phiếu này tăng mạnh từ giữa tháng 7 đến nay, sau một tháng đã lên giá gấp đôi, đang giao dịch quanh 33.800 đồng/đơn vị.

Quay trở lại diễn biến thị trường chung, VN-Index sáng nay tăng gần 14 điểm, lên 1.654 điểm, lúc 10h20. Thanh khoản thị trường đạt khoảng 20.400 tỷ đồng.