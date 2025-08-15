Tài xế có hơi men lái ô tô ngược chiều ở làn 120km/h trên cao tốc
(Dân trí) - Theo cảnh sát, tài xế A. vi phạm nồng độ cồn sau đó còn điều khiển ô tô đi ngược chiều tại làn 120k/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Tối 15/8, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội 2 Cục CSGT vừa lập biên bản xử phạt tài xế N.H.A. (SN 1982, ở TP Hà Nội) do có hành vi vi phạm nồng độ cồn, điều khiển ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Trước đó, vào lúc 20h42 ngày 14/8, Đội 2 nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện ô tô BKS 30H-043.xx đi ngược chiều tại km47 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (hướng Hà Nội đi Hải Phòng).
Cảnh sát sau đó đã dừng được phương tiện vi phạm, xác định người điều khiển là anh N.H.A.
Qua kiểm tra nồng độ cồn với tài xế A., cảnh sát phát hiện anh này vi phạm ở mức 0,236mg/lít khí thở.
Tại cơ quan công an, tài xế A. thừa nhận vi phạm và nói rằng bản thân đi nhầm đường nên đã quay đầu đi ngược chiều trên cao tốc.
Với hai hành vi vi phạm, CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế A. số tiền 48 triệu đồng, trừ 8 điểm giấy phép lái xe.