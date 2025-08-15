Tài xế có hơi men lái ô tô ngược chiều ở làn 120km/h trên cao tốc

Tối 15/8, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội 2 Cục CSGT vừa lập biên bản xử phạt tài xế N.H.A. (SN 1982, ở TP Hà Nội) do có hành vi vi phạm nồng độ cồn, điều khiển ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Tài xế A. thời điểm bị cảnh sát kiểm tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, vào lúc 20h42 ngày 14/8, Đội 2 nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện ô tô BKS 30H-043.xx đi ngược chiều tại km47 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (hướng Hà Nội đi Hải Phòng).

Hình ảnh tài xế A. điều khiển ô tô đi ngược chiều trên cao tốc (Ảnh: Cắt từ clip).

Cảnh sát sau đó đã dừng được phương tiện vi phạm, xác định người điều khiển là anh N.H.A.

Qua kiểm tra nồng độ cồn với tài xế A., cảnh sát phát hiện anh này vi phạm ở mức 0,236mg/lít khí thở.

Tại cơ quan công an, tài xế A. thừa nhận vi phạm và nói rằng bản thân đi nhầm đường nên đã quay đầu đi ngược chiều trên cao tốc.

Với hai hành vi vi phạm, CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế A. số tiền 48 triệu đồng, trừ 8 điểm giấy phép lái xe.