Phát hiện xe chở hơn 2 tấn mỡ và da bò bốc mùi chuẩn bị tiêu thụ ở Hà Nội

Thông tin từ Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết ngày 14/8, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 10, Chi cục QLTT TP Hà Nội phối hợp với Công an xã Quang Minh kiểm tra, phát hiện xe tải chở số lượng lớn mỡ và da bò.

Tại thời điểm kiểm tra, trên ô tô chở 1,1 tấn mỡ và 1 tấn da bò đã bốc mùi hôi, thối. Cũng tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ đến hàng hóa.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, chủ lô hàng trên là ông Đỗ Văn Lục, trú tại thôn Hà Lâm, xã Thư Lâm, Phú Thọ. Người này khai nhận, đang mang số hàng trên từ Phú Thọ về Hà Nội tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Đội QLTT số 10 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ hộ kinh doanh Đỗ Văn Lục 8 triệu đồng, buộc tiêu hủy hơn 2 tấn mỡ và da bò.

Cơ quan chức năng phát hiện hơn 2 tấn mỡ và da bò không rõ nguồn gốc đang chuẩn bị tiêu thụ ở Hà Nội (Ảnh: Dms).

Trước đó, ngày 12/8, lực lượng QLTT Hà Nội phối hợp với Công an xã Quang Minh tiến hành khám lô xương lợn đông lạnh của Công ty TNHH thực phẩm Quỳnh Hương đang gửi bảo quản, lưu trữ tại kho lạnh HPC Kiên Cường thuộc Công ty cổ phần HPC Kiên Cường (xã Quang Minh).

Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số hàng hóa là xương lợn đông lạnh do nước ngoài sản xuất, được đựng trong 786 thùng giấy bìa carton, trọng lượng 15,7 tấn. Trên bao bì hàng hóa ghi chữ nước ngoài, có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, hạn sử dụng 2 năm kể từ ngày 16/2/2022.

Qua kiểm tra, tổ công tác xác định, kể từ ngày lô hàng hóa hết hạn sử dụng đã có 0,2 tấn hàng đã được bán ra thị trường, hàng hóa thực tế còn tại kho là 15,7 tấn. Đội QLTT số 10 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định.