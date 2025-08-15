Cảnh báo các địa phương ven biển về áp thấp trên Biển Đông

Ngày 15/8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang trực ban nghiêm túc, chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Theo ông Hiệp, hiện nay trên khu vực giữa Biển Đông đã hình thành vùng áp thấp. Hồi 13h ngày 15/8, vị trí vùng áp thấp ở vào khoảng 13,5-14,5 độ Vĩ Bắc, 113,5-114,5 độ Kinh Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

(Ảnh minh họa: Thành Đông).

Để chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Địa phương thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Đồng thời duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.