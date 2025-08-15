Bắt nghi phạm sát hại cụ bà 80 tuổi ở TPHCM

Tối 15/8, Công an TPHCM cùng các đơn vị liên quan đã bắt giữ nghi phạm sát hại cụ bà 80 tuổi tại phường Tân Uyên (phường Uyên Hưng, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ).

Nghi phạm là người đàn ông sinh năm 1963, làm bảo vệ gần nhà nạn nhân.

Hình ảnh ghi lại cảnh gây án của hung thủ (Ảnh: Cắt từ clip).

Bước đầu, người này đã khai nhận hành vi phạm tội. Công an đang tiếp tục lấy lời khai nghi phạm để điều tra nguyên nhân dẫn đến án mạng.

Như Dân trí đã đưa tin, sáng 15/8, người thân phát hiện cụ bà đã tử vong trên ghế. Thời điểm này, người nhà cho rằng cụ đã lớn tuổi nên tử vong. Tuy nhiên, khi trích xuất hình ảnh từ camera giám sát, gia đình bàng hoàng phát hiện cụ bị một người đàn ông lẻn vào nhà rồi tiến lại gần, bóp cổ cụ đến tử vong.

Theo hình ảnh từ camera ghi lại, khoảng 19h30 ngày 14/8, một người đàn ông đội mũ, mặc áo khoác, quần lửng tiến lại nơi nạn nhân đang nằm trên ghế trước tivi rồi bất ngờ bóp cổ khiến người này tử vong. Sau khi gây án, hung thủ rời khỏi hiện trường.

Theo người nhà của cụ bà, bước đầu gia đình chưa phát hiện dấu hiệu tài sản bị lục lọi. Thời điểm bị bóp cổ, nạn nhân không hề chống cự và la hét.