Mở thủ tục phá sản Công ty LDG sau vụ xây 680 biệt thự trái phép

Cụ thể, ngày 25/7, TAND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty cổ phần đầu tư LDG (Công ty LDG) có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại ấp Bình Hòa, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, Đồng Nai).

Theo quyết định mở thủ tục phá sản, trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định), chủ nợ phải liên hệ với TAND tỉnh Đồng Nai để biết quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản nhằm gửi giấy đòi nợ.

Công ty LDG là chủ đầu tư dự án khu dân cư Tân Thịnh, tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, nơi xảy ra vụ sai phạm xây hơn 680 biệt thự trái phép (Ảnh: Hoàng Bình).

Sau khi hết thời hạn này, các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ. Thẩm phán Nguyễn Trung Hưng được giao phụ trách tiến hành thủ tục phá sản đối với Công ty LDG.

Trước đó, Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Phúc Thuận Phát (quận 12, TP.HCM) có đơn gửi TAND tỉnh Đồng Nai, yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với Công ty LDG. Sau khi xem xét các giấy tờ, tài liệu liên quan đến yêu cầu mở thủ tục phá sản, TAND tỉnh Đồng Nai cho rằng có các căn cứ chứng minh Công ty LDG lâm vào tình trạng phá sản, nên đã ban hành quyết định trên.

Công ty LDG là chủ đầu tư dự án khu dân cư Tân Thịnh, tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, nơi xảy ra vụ sai phạm xây hơn 680 biệt thự trái phép. Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Lừa dối khách hàng xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh.

Cuối tháng 11/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khánh Hưng (45 tuổi, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty LDG) để điều tra về hành vi Lừa dối khách hàng. Cùng hành vi trên, đến tháng 4, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quốc Vy Liêm (45 tuổi, nguyên phó tổng giám đốc Công ty LDG).