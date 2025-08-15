Việc thực thi sẽ quyết định thành công của Nghị quyết 68

Chiều 15/8, chia sẻ tại tọa đàm "Nghị quyết 68: Động lực phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam", ông Phan Đức Hiếu - Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy ban Kinh tế và Tài chính - nhấn mạnh rằng việc ban hành Nghị quyết 68 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay.

"Những thông điệp trong Nghị quyết là động lực mạnh mẽ tháo gỡ vướng mắc cho kinh tế tư nhân rất rõ ràng và mạnh mẽ, đã đi thẳng vào những vấn đề của khu vực kinh tế tư nhân, giải quyết những trở ngại tồn tại lâu nay", ông Hiếu nói.

Theo ông, tinh thần cốt lõi của Nghị quyết 68 không chỉ đơn thuần là tháo gỡ những rào cản trong môi trường kinh doanh, mà quan trọng hơn là tạo ra sự thay đổi căn bản trong tư duy lập pháp và thực thi pháp luật.

Điểm nổi bật trong tinh thần Nghị quyết 68 khi cam kết không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, không áp dụng hồi tố đối với những quy định pháp luật gây bất lợi cho doanh nghiệp.

"Đây là những tín hiệu tích cực, tạo dựng lòng tin cho cộng đồng doanh nghiệp, giúp yên tâm mở rộng đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong dài hạn", ông nói.

Theo ông Hiếu, Nghị quyết 68 đã được ban hành, tuy nhiên, việc thực thi như thế nào sẽ quyết định thành công. "Nếu Nghị quyết được triển khai tốt sẽ tạo nên bước đột phá thứ 3 trong lịch sử phát triển kinh tế tư nhân. Nghị quyết 68 chỉ thực sự tạo ra thay đổi khi được chuyển hoá thành hành động cụ thể trong từng doanh nghiệp", ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng để Nghị quyết 68 thực sự phát huy hiệu quả, cần có sự đồng hành và chủ động từ phía doanh nghiệp. Các doanh nghiệp tư nhân cần tích cực tham gia vào quá trình xây dựng và phản biện chính sách, đồng thời không ngừng nâng cao năng lực quản trị, vận hành và tuân thủ pháp luật.

Chuyên gia Phan Đức Hiếu chia sẻ tại tọa đàm (Ảnh: Phạm Hùng).

Ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, Hà Nội cam kết đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, coi sự phát triển của doanh nghiệp là sự phát triển của Thủ đô.

Ông Dũng cho biết hiện Hà Nội có hơn 360.000 doanh nghiệp đang hoạt động, khu vực tư nhân tại Hà Nội đóng góp trên 40% GRDP, tạo hàng triệu việc làm và nguồn thu ngân sách quan trọng.

“Chưa bao giờ niềm tin vào kinh tế tư nhân lại mạnh mẽ như lúc này. Với quyết tâm cải cách, đổi mới và khát vọng vươn lên của mỗi doanh nghiệp, doanh nhân, tôi tin tưởng khu vực kinh tế tư nhân Hà Nội sẽ bứt phá ngoạn mục, xứng đáng là động lực quan trọng”, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Bà Trịnh Thị Ngân - Trưởng Ban Cố vấn Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội - cũng khẳng định: “Nghị quyết 68 tạo động lực lớn cho doanh nghiệp tư nhân. Quan trọng là cơ chế, chính sách cụ thể phải nhanh chóng thể chế hóa, đi vào thực tiễn, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch để doanh nghiệp bứt phá và đóng góp nhiều hơn cho đất nước”.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí bên lề sự kiện, GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, nhấn mạnh rằng kinh tế tư nhân là đòn bẩy đột phá, nhân tố then chốt trong hành trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Theo ông Tấn, Nghị quyết 68 đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng, thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc đưa kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, góp phần đưa Việt Nam phát triển nhanh, mạnh và bền vững.

Vị chuyên gia nhấn mạnh rằng sự thay đổi tư duy, nhận thức mới trong sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về kinh tế tư nhân mang tính chất cách mạng. Song hành với đó là hàng loạt các giải pháp chiến lược, đồng bộ, cụ thể.

"Điều còn lại phụ thuộc vào sự nỗ lực, quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, cùng với sự đồng hành, hỗ trợ tối đa từ các bộ, ngành và địa phương… để Nghị quyết 68 nhanh chóng, hiệu quả đi vào cuộc sống, hướng tới mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao", ông Tấn khẳng định.