MB, HDBank, VPBank,Vietcombank chuẩn bị nhận quyền lợi đặc biệt

Ngân hàng Nhà nước mới đây ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2019 quy định về thực hiện dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/10.

Đáng chú ý, thông tư mới ban hành bổ sung trường hợp được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc theo phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt là tổ chức tín dụng nhận chuyển giao ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt theo quy định tại Luật Các Tổ chức tín dụng.

Việc giảm một nửa tỷ lệ dự trữ bắt buộc được đánh giá giúp các ngân hàng có thêm hàng nghìn tỷ đồng để tăng cường cho vay, bơm ra nền kinh tế, nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận.

Các ngân hàng thuộc trường hợp này có MB, HDBank, VPBank và Vietcombank khi từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay đã nhận chuyển giao lần lượt các ngân hàng yếu kém gồm OceanBank, DongABank, GPBank và CBBank. Sau khi thực hiện việc chuyển giao, đến nay, 3/4 ngân hàng yếu kém đã được “khoác áo mới”.

MB, HDBank, VPBank và Vietcombank sẽ được ưu đãi hơn về tỷ lệ dự trữ bắt buộc nhờ nhận chuyển giao bắt buộc các ngân hàng yếu kém (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trong đó, DongABank được đổi tên thành Ngân hàng TNHH MTV số Vikki (Vikki Bank). Hai ngân hàng chuyển giao bắt buộc khác là OceanBank và CBBank cũng lần lượt đổi tên thành Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) và Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo). Cả 3 đơn vị này được định hướng trở thành ngân hàng số.

GPBank được chuyển giao về VPBank vẫn giữ nguyên tên gọi và thương hiệu.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, chuyển giao bắt buộc các tổ chức tín dụng yếu kém là một trong những giải pháp góp phần bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, an ninh tài chính tiền tệ quốc gia, ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Việc chuyển giao giúp ngân hàng yếu kém khắc phục lỗ lũy kế và thoát khỏi kiểm soát đặc biệt. Trong khi đó, các ngân hàng nhận chuyển giao sẽ được ưu đãi để mở rộng quy mô tài sản, tín dụng, đồng thời thúc đẩy quá trình tái cấu trúc các tổ chức tín dụng yếu kém.