Kinh tế Nga ghi thêm báo động đỏ, chuyện gì đang xảy ra với Moscow?

Cơ quan Thống kê Nga vừa thông báo GDP nước này tăng 1,1% trong quý II so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu này cho thấy kinh tế Nga đang dần giảm tốc. Trước đó, tăng trưởng quý I của nước này đạt 1,4%, còn quý IV/2024 là 4,5%.

Theo Cơ quan Thống kê Nga, hoạt động của một số ngành ghi nhận tăng trưởng trong quý II, như sản xuất, xây dựng, bán lẻ, nông nghiệp và dịch vụ ăn uống công cộng. Ngược lại, bán buôn, khai khoáng lại đi xuống.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Chi tiêu quốc phòng tăng mạnh khiến lạm phát lên cao, hiện quanh 9%. Ngân hàng Trung ương Nga vì thế phải nâng lãi suất. Năm ngoái, lãi suất được nâng lên 21% và từ tháng 7 được hạ xuống 18%. Các chuyên gia cho rằng lãi suất cao đã gây sức ép lên triển vọng tăng trưởng kinh tế.

Dù Ngân hàng Trung ương đã hạ tổng cộng 300 điểm cơ bản trong 2 lần họp gần đây, lãi suất vẫn là gánh nặng đối với tiêu dùng và tín dụng. Thống đốc Elvira Nabiullina đánh giá rằng kinh tế Nga đang hạ nhiệt sau giai đoạn tăng trưởng quá nóng, chủ yếu do chi tiêu quân sự lớn và các biện pháp bù đắp tác động từ các lệnh trừng phạt.

Ngân hàng Trung ương Nga dự báo GDP năm nay có thể chỉ tăng 1-2%. Bộ Kinh tế Nga cũng cho biết sẽ điều chỉnh dự báo 2,5% hiện tại.

Bên cạnh đó, động lực tăng trưởng của Moscow hiện chủ yếu nhờ vào chi tiêu của nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng, trong khi các lĩnh vực tư nhân khác tiếp tục chậm lại do chi phí tín dụng cao và nhu cầu giảm.

"Kinh tế Nga quay trở lại tăng trưởng yếu trong quý II, nhưng động lực đang mất dần. Nền kinh tế đang đứng trên bờ vực suy thoái trong các quý tới", chuyên gia Tatiana Orlova, nhà kinh tế trưởng tại Oxford Economics, nhận định trong báo cáo.

Chi tiêu cho quân sự đã giúp kinh tế Nga tăng trưởng trở lại, sau khi giảm năm 2022 vì các lệnh trừng phạt sau xung đột Nga - Ukraine. Theo Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev, nước này đang chịu khoảng 30.000 lệnh trừng phạt từ phương Tây. Năm ngoái, nền kinh tế này tăng trưởng 4,1%.

Tuy nhiên năm nay, một số quan chức đã lên tiếng cảnh báo về nền kinh tế. Tại diễn đàn kinh tế St. Petersburg hồi tháng 6, Bộ trưởng Kinh tế Nga Maxim Reshetnikov nói rằng các chỉ số kinh tế cho thấy xu hướng chững lại.

"Dựa trên cảm nhận thực tế của doanh nghiệp và các chỉ báo hiện tại, tôi cho rằng chúng ta đang ở bên bờ vực suy thoái", ông nói với báo chí.

Dù vậy, Tổng thống Nga Vladimir Putin phủ nhận thông tin chiến sự đang tàn phá nền kinh tế. Ông cho biết mức nợ thấp và độ đa dạng về kinh tế vẫn là các tín hiệu tích cực với quốc gia này.