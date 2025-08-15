Tổng thống Ukraine lên tiếng trước cuộc gặp của Tổng thống Nga - Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

"Điều quan trọng là cuộc gặp này sẽ mở ra một con đường thực sự hướng tới một nền hòa bình công bằng và một cuộc thảo luận thực chất giữa các nhà lãnh đạo theo hình thức ba bên - Ukraine, Mỹ và Nga", Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu hôm 15/8, khi bình luận về hội nghị thượng đỉnh sắp diễn ra giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ "trông cậy vào Mỹ".

"Đã đến lúc chấm dứt chiến tranh và Nga phải thực hiện các bước cần thiết. Chúng tôi trông cậy vào Mỹ. Chúng tôi sẵn sàng, như mọi khi, làm việc hiệu quả nhất có thể", ông Zelensky nói, đồng thời cho biết ông đang chờ đợi báo cáo tình báo về "ý định hiện tại của phía Nga và sự chuẩn bị của họ cho cuộc gặp ở Alaska".

Tổng thống Zelensky xác nhận lực lượng Ukraine đang đối phó với các nỗ lực của lực lượng Nga nhằm giành được chỗ đứng tại khu vực Pokrovsk, thuộc tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine.

Ông cho biết Ukraine đã quyết định tăng cường lực lượng ở thị trấn Dobropillia và các khu vực khác ở Donetsk.

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh tại Alaska, Tổng thống Zelensky ngày 13/8 đã tới Berlin, Đức để tham dự cuộc họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo Mỹ và châu Âu. Sau cuộc họp, Tổng thống Zelensky tuyên bố "trước tiên cần phải có lệnh ngừng bắn, sau đó mới đến các đảm bảo an ninh thực chất”.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng kêu gọi tăng cường gây sức ép lên Nga nếu không đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Alaska. Ông Zelensky cho rằng các lệnh trừng phạt đang tác động mạnh đến nền kinh tế Nga.

Khi được hỏi về khả năng nhượng bộ lãnh thổ ở vùng Donbass phía đông, Tổng thống Zelensky cho biết lập trường của ông vẫn không thay đổi.

“Bất kỳ vấn đề nào liên quan đến toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine đều không thể được thảo luận một cách đơn giản như vậy, nếu không xem xét đến hiến pháp và ý chí của nhân dân chúng tôi”, ông Zelensky tuyên bố.

Trước đó, vào ngày 12/8, Tổng thống Zelensky tuyên bố sẽ không rút quân khỏi Donbass (gồm Lugansk và Donetsk). Ông cho rằng Nga sẽ sử dụng vùng Donbass ở miền Đông Ukraine như một “bàn đạp” cho các hành động quân sự mới trong tương lai.

Tổng thống Trump và Tổng thống Putin dự kiến gặp nhau tại một căn cứ không quân ở Alaska vào ngày 15/8 để thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn cho Ukraine. Mỹ coi thỏa thuận này là một giải pháp khả thi để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ không đàm phán thay mặt Ukraine trong cuộc gặp với Tổng thống Putin, đồng thời cho biết ông sẽ để Kiev quyết định có tham gia đàm phán về việc trao đổi lãnh thổ với Nga hay không.

Ông Trump cho biết mục tiêu của ông là để hai bên bắt đầu đàm phán và bất kỳ khả năng trao đổi lãnh thổ nào sẽ được giải quyết sau đó.

"Các vấn đề sẽ được thảo luận, nhưng tôi phải để Ukraine tự quyết định, và tôi nghĩ họ sẽ đưa ra quyết định đúng đắn. Tôi không ở đây để đàm phán thay cho Ukraine, tôi ở đây để đưa họ vào bàn đàm phán", ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một khi trên đường tới Alaska.

Phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một, ông Trump mô tả ông Putin là một "người thông minh", đồng thời cho biết ông thấy phía Nga có hứng thú "hợp tác kinh tế" với Mỹ.

Theo cựu Đại sứ Mỹ tại NATO Ivo Daalder, ông Trump có thể tìm cách bình thường hóa quan hệ với Nga.

Ông Daalder nhận định Tổng thống Mỹ có thể đang cố gắng đạt được tiến triển trong vấn đề Ukraine để có thể bắt đầu hợp tác kinh tế, cũng như hàn gắn quan hệ chính trị với Nga.

Nhà khoa học chính trị Samuel Charap đề cập đến khả năng ông Putin và ông Trump có thể quay trở lại việc thực hiện hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân New START. Ông Putin từng tuyên bố thỏa thuận này sẽ khiến thế giới trở nên an toàn hơn.