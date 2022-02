Hũ vàng có giá bán cả tỷ đồng ở TPHCM

(Dân trí) - Ngoài các loại vàng nhẫn 1 chỉ, 2 chỉ được nhiều người dân lựa chọn trong ngày vía Thần tài, một số doanh nghiệp cũng chuẩn bị các sản phẩm cao cấp có giá trị vài trăm triệu đến cả tỷ đồng.

Sáng 10/2, các cửa hàng vàng lớn tại TPHCM cùng mở cửa từ sáng sớm thay vì đợi đến 8h-9h như ngày thường để đón khách ngày vía Thần tài. Ngày mùng 10 tháng Giêng là một trong những dịp ăn nên làm ra nhất của các nhà vàng trong năm khi người dân đổ xô mua vàng để với lấy may.

Chia sẻ với Dân trí, ông Tô Thanh Hiệp, Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sacombank-SBJ, cho biết sức mua vàng miếng SJC có suy giảm nhẹ do giá hiện tại rất cao. Còn nhu cầu với các loại vàng trang sức, mỹ nghệ thì ổn định so với mọi năm.

Theo ông, đa số khách hàng thường chọn các sản phẩm có giá trị vừa túi tiền dịp vía Thần tài để mua lấy may. Ngoài các sản phẩm thông thường hút khách có trọng lượng 1 chỉ, 2 chỉ, công ty vẫn thiết kế những bộ sản phẩm đặc biệt với giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng.

Đặc biệt, một cửa hàng tại quận 3 còn trưng bày sản phẩm hũ vàng có trọng lượng 551 gam vàng, tương đương 146,8 chỉ. Sản phẩm mang hình ảnh chiếc bình bát, bên trong có một viên đá ruby màu đỏ tía. Giá của sản phẩm này là một tỷ đồng và cửa hàng cho biết đã có khách đặt cọc mua.

Cùng lúc đó, các tiệm vàng quanh khu vực chợ Bà Chiểu tại quận Bình Thạnh, TPHCM đã bắt đầu kín khách xếp hàng mua vàng từ sáng sớm. Nhân viên cửa hàng có mặt từ 5h sáng để chuẩn bị cho ngày làm việc bận rộn nhất trong năm.

Hơn 6h sáng, bà Hồng là khách hàng đầu tiên đến mua vàng tại tiệm vàng Mi Hồng ở quận Bình Thạnh, TPHCM. Bà cho biết do kinh doanh ở khu vực chợ Bà Chiểu ngay gần đây nên tranh thủ ghé mua vàng từ sớm. "Tôi mua 5 phân thôi, lấy may là chính", bà cho biết. Nhiều người cũng mua các sản phẩm giá trị vừa túi tiền để lấy may nên các loại vàng 1 chỉ, 2 chỉ hết hàng đầu tiên.

Trong khi đó, đại diện hệ thống PNJ cho biết năm nay, khách hàng có xu hướng mua sắm rải rác ngay từ trước ngày vía Thần tài. Do dịp Thần tài năm nay sát với lễ Valentine nên đại diện công ty chia sẻ ngoài các sản phẩm truyền thống như miếng vàng tài lộc, các loại trang sức cũng hút khách.

8h30 sáng, điểm giao dịch lớn nhất của công ty SJC tại quận 3 đông nghịt khách xếp hàng mua vàng. Do số lượng khách quá đông, công ty phải phát số thứ tự cho khách đợi đến lượt mua vàng. Song song đó, vẫn có rải rác khách hàng đến bán vàng khi giá vàng lên cao trong ngày Thần tài. Lúc 9h sáng nay, công ty SJC niêm yết giá bán vàng ở mức 62,7 triệu đồng/lượng, giá mua vào 61,7 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán là 1 triệu đồng/lượng.

Đại diện cửa hàng cho biết các sản phẩm được khách hàng hỏi mua nhiều nhất ngày Thần tài là loại 1 chỉ, 2 chỉ, miếng vàng thần tài, miếng vàng hình con hổ. Đến 8h30 sáng, cửa hàng đã cháy hàng sản phẩm 1 chỉ. Do năm nay ngày Thần tài rơi vào ngày vào làm việc trong tuần nên lượng khách không quá đông đúc vào đầu giờ sáng như những năm trước. Thêm vào đó, nhiều người cũng đã sắm vàng từ những ngày trước.

Giá vàng trước ngày Thần tài năm nay diễn biến khác so với nhiều năm khi mức giá sụt giảm trong hai ngày 8-9/2 sau khi lập đỉnh lịch sử hơn 63 triệu đồng/lượng. Thậm chí có đơn vị niêm yết giá bán ra vàng miếng SJC vượt 64 triệu đồng/lượng.

Ông Tô Thanh Hiệp cho rằng sau ngày Thần tài, giá vàng có thể điều chỉnh nhẹ. Tuy nhiên, ông dự báo vàng vẫn là tài sản trú ẩn an toàn trong dài hạn trước xu hướng lạm phát trên toàn cầu. "Vàng vẫn là kênh được những người có khẩu vị an toàn, thích tích trữ về lâu dài lựa chọn", ông Hiệp cho biết.