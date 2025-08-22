Tại sao cổ phiếu F88 có giá hơn 1 triệu đồng?

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/8, cổ phiếu F88 tăng 1,1% lên mức giá 1.038.000 đồng/đơn vị. Hiện, F88 là cổ phiếu duy nhất ở Việt Nam có mức giá trên 1 triệu đồng. Với mức giá cổ phiếu này, vốn hóa doanh nghiệp đã vượt 8.500 tỷ đồng, tương đương hơn 320 triệu USD.

Giá cổ phiếu F88 gây chú ý lớn ngay từ khi lên sàn UPCoM vào ngày 8/8 vừa qua. Giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên là 634.900 đồng/cổ phiếu, với biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên trên UPCoM là cộng trừ 40%, ngay khi mở màn cổ phiếu này đã tăng kịch trần chạm đến mức giá 888.800 đồng/cổ phiếu và tiếp tục tăng lên mốc 1 triệu đồng/cổ phiếu.

Trong buổi chia sẻ mới đây, khi được hỏi về mức giá quá cao của cổ phiếu, ông Phùng Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị F88, cho biết nguyên nhân chính đằng sau mức giá này của cổ phiếu F88 là do tổng số lượng cổ phiếu hiện tại chỉ có hơn 8 triệu đơn vị. Chính vì vậy, cổ phiếu hiện đang rất cô đặc.

Mặt khác, việc cổ phiếu này được giao dịch trên sàn UPCoM là bước đệm để công ty đưa cổ phiếu lên sàn HoSE. Do vậy, công ty không phát hành mới cổ phiếu ra công chúng, các giao dịch trên thị trường hiện nay chủ yếu là giao dịch nội bộ của các cổ đông và mua bán cổ phiếu ESOP. Đó là lý do giá cổ phiếu lên tới hơn 1 triệu đồng/cổ phiếu.

"Do mọi người không hiểu nên mới thấy giá cổ phiếu cao. Công ty dự kiến trong vòng 1-2 tháng tới sẽ thực hiện chia tách cổ phiếu. Khi đó, giá cổ phiếu có thể sẽ về mức khoảng 100.000 đồng/cổ phiếu", ông Tuấn nói.

Vị này cũng bày tỏ rằng đứng ở góc độ của mình, ông thấy rằng giá trị cổ phiếu F88 và vốn hóa đang thấp so với giá trị của doanh nghiệp.

Ông Phùng Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị F88.

Bổ sung, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Giám đốc tài chính của F88, cho rằng mức giá cao hiện tại không phải là không có cơ sở.

Bà lý giải, mức giá chào sàn ban đầu của F88 là 634.900 đồng/cổ phiếu và giá này đã được xác định một cách thận trọng. Cụ thể, doanh nghiệp đã lấy mức giá thị trường đang giao dịch trên sàn OTC cộng với giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần. Sau đó, công ty tiến hành cộng hai mức giá này lại và chia trung bình, đồng thời áp dụng thêm một số hệ số nhất định nữa để ra được mức giá chào sàn trên.

Sau khi thực hiện phiên giao dịch đầu tiên, giá cổ phiếu tăng thể hiện rằng thị trường đang đánh giá cổ phiếu của F88 có giá trị cao hơn mức giá mà công ty đã xác định ban đầu. Bà Thảo khẳng định, giá của cổ phiếu thì do thị trường quyết định. Công ty không thực hiện mua bán hay giao dịch bất kỳ cổ phiếu nào của chính mình trên thị trường.

Ông Phùng Anh Tuấn từng cho biết công ty đặt mục tiêu đạt vốn hóa khoảng 1 tỷ USD khi niêm yết trên HoSE vào năm 2027.

F88 được thành lập năm 2013. Về kết quả kinh doanh, doanh thu công ty tăng trưởng liên tục, công ty báo có lãi từ năm 2018. Năm 2023, F88 bất ngờ lỗ kỷ lục. Sang năm 2024, lợi nhuận phục hồi mạnh lên 362 tỷ đồng. Quý II năm nay, công ty ghi nhận doanh thu đạt 925 tỷ đồng - tăng 30% và lợi nhuận trước thuế là 189 tỷ đồng, tăng 220% so với cùng kỳ.

Doanh thu F88 (tỷ đồng)

Lợi nhuận sau thuế F88 (tỷ đồng)