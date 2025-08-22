Trùm buôn ô tô MG trở lại sàn chứng khoán

Ngày 22/8, thị trường chứng khoán Việt Nam đón nhận sự trở lại của Công ty cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM (mã chứng khoán: PTM). PTM là công ty con của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, mã chứng khoán: HAX), doanh nghiệp hiện dẫn đầu thị phần phân phối xe Mercedes-Benz tại Việt Nam.

Công ty Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM hiện là công ty con của Haxaco, đảm nhận vai trò quan trọng là phân phối thương hiệu MG tại thị trường Việt Nam. Trước đây, Haxaco nắm giữ tới 98,3% vốn điều lệ của công ty này, nhưng hiện tỷ lệ này giảm còn 51,62% để đảm bảo yêu cầu tách bạch sở hữu theo từng thương hiệu ô tô (Mercedes-Benz và MG) từ phía đối tác quốc tế.

Hơn 32 triệu cổ phiếu PTM chính thức giao dịch trở lại trên sàn UPCoM, với giá tham chiếu 20.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức vốn hóa khởi điểm khoảng 640 tỷ đồng. Chỉ sau ít giờ giao dịch, cổ phiếu PTM đã nhanh chóng tăng trần, đạt 28.000 đồng/cổ phiếu - tăng kịch biên độ 40% trong phiên đầu tiên, đưa vốn hóa doanh nghiệp tiến sát mốc 900 tỷ đồng.

Đáng nói, mã PTM tăng hết biên độ trong khi toàn thị trường bán tháo, giảm hàng chục điểm.

PTM tăng kịch trần phiên trở lại UPCoM, trong khi toàn thị trường giảm mạnh (Ảnh: Chụp màn hình).

Công ty Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM không phải cái tên xa lạ với giới đầu tư. Doanh nghiệp này từng niêm yết trên sàn HNX từ năm 2009 và sau đó chuyển sang UPCoM vào năm 2015. Tuy nhiên, cuối năm 2018, cổ phiếu PTM bị hủy đăng ký giao dịch do không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

Sau 6 năm vắng bóng, doanh nghiệp chính thức trở lại sàn chứng khoán. Để chuẩn bị cho sự kiện này, năm 2024, công ty đã tăng vốn điều lệ lên 320 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1.

Ông Đỗ Tiến Dũng - Chủ tịch Haxaco (Ảnh: HAX).

Về kết quả kinh doanh, trước thềm trở lại UPCoM, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp chứng kiến sự tăng trưởng đột biến trong năm 2024. Doanh thu tăng 7 lần lên 1.414 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cũng tăng hơn chục lần lên 128 tỷ đồng.

Sang quý II/2025, công ty đạt doanh thu thuần 391 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ. Song lợi nhuận sau thuế giảm 25%, chỉ còn gần 19 tỷ đồng do chi phí bán hàng và quản lý tăng mạnh trong giai đoạn mở rộng hệ thống showroom.