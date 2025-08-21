Giá xăng tăng, RON 95 vượt 20.000 đồng/lít

Chiều 21/8, liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu. Thời gian áp dụng là từ 15h cùng ngày.

Cơ quan điều hành quyết định tăng 110 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và tăng 210 đồng/lít với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 19.460 đồng/lít và xăng RON 95 là 20.090 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu tiếp tục giảm trong kỳ điều hành này. Cụ thể, dầu diesel giảm 170 đồng/lít còn 17.900 đồng/lít, dầu hỏa giảm 210 đồng/lít còn 17.810 đồng/lít; dầu mazut giảm 150 đồng/kg về mức 15.110 đồng/kg. Cơ quan điều hành vẫn duy trì không trích hay chi quỹ bình ổn giá.

Như vậy, giá xăng trong nước đã bật tăng chỉ sau một phiên giảm. Hiện tại, giá nhiên liệu này ở mức thấp trong hơn 4 năm qua, tương đương thời điểm tháng 6/2021. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 19 lần, giảm 16 lần. Dầu diesel có 16 lần tăng, 17 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Dư địa quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối vẫn ghi nhận mức dương lớn do nhiều kỳ điều hành gần đây quỹ này không được sử dụng. Số dư quỹ tính đến hết quý I là hơn 6.079 tỷ đồng. Trong đó, số dư tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chiếm một nửa, ở mức 3.082 tỷ đồng.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến để trình Chính phủ ban hành lộ trình áp dụng nhiên liệu sinh học, với mục tiêu chuyển sang sử dụng xăng sinh học E10 trên toàn quốc.

Trước mắt từ ngày 1/8, hai doanh nghiệp đầu mối xăng dầu lớn nhất cả nước là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) cho biết sẽ thí điểm bán xăng E10 tại TPHCM, TP Hà Nội và TP Hải Phòng.

Ngày 8/8, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã ký quyết định thành lập tổ soạn thảo Thông tư. Ngày 15/8, tổ soạn thảo họp phiên thứ nhất để thông qua dự thảo Thông tư quy định lộ trình mới.

Theo đó, từ ngày 1/1/2026, xăng dùng cho các phương tiện giao thông là xăng E10 (xăng nền để pha chế E10 là xăng RON 92, RON 95 và các loại khác theo quy định). Từ 1/1/2031 chuyển sang sử dụng E15 hoặc cao hơn căn cứ vào kết quả của giai đoạn triển khai thực hiện xăng E10, tình hình kinh tế - xã hội và sự phát triển của công nghệ thiết bị, động cơ sử dụng xăng tại thời điểm đó.