Sống sót sau 477 lần “báo tử”, bitcoin có gục ngã trước chu kỳ 4 năm?

Lộ mặt "ông vua" tuyên bố bitcoin đã chết

Nếu có một giải thưởng cho việc kiên trì dự đoán sự sụp đổ của bitcoin, Warren Buffett có lẽ sẽ không phải là người nhận cúp vàng. Mặc dù nhà tiên tri xứ Omaha nổi tiếng với câu nói "bitcoin độc gấp đôi thuốc chuột" và đã 8 lần lên tiếng chỉ trích, ông vẫn phải ngả mũ trước một nhân vật khác.

Một trang web thú vị có tên “Bitcoin is dead” đã ra đời không phải để tấn công, mà để lưu trữ một "nghĩa trang" vinh danh tất cả lời "cáo phó" dành cho đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới. Trên đỉnh của "Đại sảnh Danh vọng" này, không ai khác chính là Peter Schiff - nhà kinh tế học, một người say mê vàng và cực kỳ hoài nghi về bitcoin. Với 18 lần tuyên bố bitcoin "chết", ông đã chính thức trở thành "ông vua" của câu lạc bộ đặc biệt này.

Danh sách những người bi quan không hề thiếu những cái tên lừng lẫy, từ các nhà kinh tế đoạt giải Nobel như Paul Krugman, Eric Maskin, cho đến CEO quyền lực của JPMorgan Chase - Jamie Dimon. Họ, cùng với nhiều nhà báo tài chính và học giả uy tín khác, đã góp phần tạo nên một bản giao hưởng bi quan về tương lai của bitcoin.

Thế nhưng, thực tế lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Bất chấp những lời tiên tri về ngày tận thế, ngày 14/8, bitcoin đã chinh phục đỉnh cao lịch sử (ATH) mới tại 124.457 USD. Dù có sự điều chỉnh nhẹ sau đó, việc một tài sản liên tục bị "khai tử" nhưng vẫn đạt đến tầm vóc vốn hóa ngang hàng với các gã khổng lồ công nghệ như Alphabet hay Amazon là một nghịch lý đáng suy ngẫm.

Nghịch lý này đặt ra một câu hỏi lớn hơn: Nếu những bộ óc tài chính hàng đầu thế giới liên tục sai lầm, thì điều gì thực sự đang dẫn dắt bitcoin? Câu trả lời trong suốt thập kỷ qua nằm ở một khái niệm gần như thần thánh, đó là chu kỳ 4 năm.

Đã có 477 "cáo phó" được viết cho bitcoin. Từ các chuyên gia đoạt giải Nobel đến những CEO ngân hàng quyền lực, tất cả đều từng tuyên bố nó đã chết (Ảnh: bitcoin.com).

Cuộc chiến sinh tử của chu kỳ 4 năm

Đối với những người tin tưởng vào bitcoin, chu kỳ 4 năm gắn liền với sự kiện "halving" (giảm một nửa phần thưởng cho thợ đào) là kim chỉ nam gần như tuyệt đối. Nói một cách dễ hiểu, cứ sau 4 năm, nguồn cung bitcoin mới ra thị trường sẽ bị cắt giảm một nửa, tạo ra một cú sốc nguồn cung và lịch sử đã chứng minh, theo sau đó luôn là một đợt tăng giá bùng nổ.

Công ty phân tích on-chain uy tín Glassnode, trong báo cáo gần đây, khẳng định rằng hành động giá hiện tại của bitcoin vẫn "phản ánh những mô hình trong quá khứ". Họ cho rằng, dù thị trường có nhiều biến động, nhịp điệu quen thuộc của chu kỳ vẫn chưa hề lạc nhịp.

Theo mô hình này, Glassnode và nhiều nhà phân tích khác như Rekt Capital dự đoán đỉnh của chu kỳ tăng giá lần này có thể rơi vào khoảng tháng 10 năm nay, tức khoảng 550 ngày sau sự kiện halving tháng 4/2024.

Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy bữa tiệc đang có phần "hạ nhiệt". Glassnode chỉ ra hoạt động chốt lời từ các nhà đầu tư dài hạn đang ở mức cao, tương tự các giai đoạn hưng phấn cuối chu kỳ trước đây. Quan trọng hơn, dòng vốn vào thị trường đang "cho thấy dấu hiệu mệt mỏi", thể hiện qua việc các quỹ ETF bitcoin giao ngay (spot bitcoin ETF) đã chứng kiến dòng vốn rút ròng gần 1 tỷ USD chỉ trong vài phiên giao dịch.

Sự mâu thuẫn này đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận lớn nhất trong cộng đồng tiền điện tử hiện nay: Liệu lần này có khác? Liệu chu kỳ 4 năm đã thực sự chết?

Kỷ nguyên mới: ETF lên ngôi, chu kỳ cũ thoái vị?

Phe "phản biện", lập luận rằng chu kỳ 4 năm đã lỗi thời, ngày càng có nhiều tiếng nói trọng lượng. Họ tin rằng sự tham gia của các tổ chức tài chính truyền thống, đặc biệt là thông qua các quỹ ETF, đã thay đổi luật chơi mãi mãi.

Cơn sóng thần vốn từ ETF: Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay được ví như một cây cầu vững chắc nối liền thị trường tiền điện tử đầy biến động với đại dương vốn khổng lồ của giới tài chính truyền thống.

Lần đầu tiên, các nhà đầu tư tổ chức, các quỹ hưu trí và người dân bình thường có thể tiếp cận bitcoin một cách dễ dàng, an toàn và hợp pháp thông qua tài khoản chứng khoán của mình. Dòng vốn khổng lồ này có khả năng làm lu mờ tác động của sự kiện halving.

Các "kho chứa" bitcoin doanh nghiệp: Tác giả Jason Williams chỉ ra rằng 100 công ty có dự trữ bitcoin lớn nhất đang nắm giữ gần 1 triệu BTC. Con số này, trị giá hơn 112 tỷ USD, cho thấy bitcoin không còn là một tài sản đầu cơ thuần túy của các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Nó đã trở thành một tài sản dự trữ chiến lược của nhiều tập đoàn, tạo ra một lực mua ổn định và dài hạn, điều chưa từng có trong các chu kỳ trước.

Tác động của kinh tế vĩ mô: Matt Hougan, Giám đốc đầu tư của Bitwise, thẳng thừng tuyên bố "chu kỳ bitcoin đã chết".

Ông cho rằng, khi Bitcoin ngày càng được tích hợp sâu rộng vào hệ thống tài chính toàn cầu, nó sẽ chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ các yếu tố vĩ mô như chu kỳ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thay vì chỉ phụ thuộc vào cơ chế halving nội tại. Tác động của halving sẽ giảm dần, trong khi "nhịp đập" của kinh tế thế giới sẽ trở thành yếu tố quyết định.

Kể từ khi bitcoin đạt mức đỉnh mới 124.457 USD vào ngày 14/8, đồng tiền số này đã giảm 8,3% xuống còn 13.940 USD tại thời điểm công bố, theo CoinMarketCap (Minh họa: Alicia Tatone).

Vậy, chúng ta nên tin vào ai? Những người bảo vệ chu kỳ truyền thống hay những người tin vào một kỷ nguyên mới?

Chu kỳ 4 năm có thể không "chết", nhưng nó đang tiến hóa. Các nguyên tắc cốt lõi về cung và cầu do halving tạo ra vẫn còn đó, nhưng chúng không còn là động lực duy nhất. Sự tham gia của dòng vốn tổ chức khổng lồ thông qua ETF và các công ty đại chúng giống như việc đổ thêm một lượng nước khổng lồ vào một cái hồ. Mực nước chắc chắn sẽ dâng cao, nhưng những con sóng sẽ không còn dữ dội và đột ngột như trước.

Đối với nhà đầu tư, điều này có nghĩa là những quy tắc cũ có thể không còn áp dụng một cách máy móc. Thay vì chỉ đếm ngày sau halving, giờ đây chúng ta phải theo dõi thêm cả dòng tiền ra vào các quỹ ETF, các báo cáo tài chính của những công ty nắm giữ bitcoin, và quan trọng nhất là các quyết định về lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn.

Bitcoin có thể đã chứng minh mình bất tử trước 477 lời tiên tri về sự sụp đổ nhưng những lời "cáo phó" dành cho bitcoin có lẽ sẽ không bao giờ kết thúc. Và giờ đây, nó đang phải đối mặt với một thử thách lớn hơn: sự trưởng thành. Trong thế giới tài chính, trưởng thành đồng nghĩa với việc phải từ bỏ những quy luật non trẻ để bước vào một sân chơi phức tạp và khó đoán hơn rất nhiều.

Cái chết của chu kỳ 4 năm, nếu thực sự xảy ra, sẽ không phải là một dấu chấm hết, mà là sự khởi đầu cho một chương mới trong lịch sử của bitcoin.