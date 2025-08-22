Tập đoàn liên quan đến tỷ phú Hồ Hùng Anh tăng vốn, lấn sân mảng hàng không

Thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho biết, ngày 19/8 vừa qua, Công ty cổ phần Tập đoàn Masterise (Masterise Group) hoàn tất tăng vốn từ gần 6.727 tỷ đồng lên 35.227 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp không công bố thông tin về cơ cấu cổ đông sau khi tăng vốn điều lệ. Hồi tháng 3, công ty này đã tăng vốn điều lệ từ mức hơn 2.423 tỷ đồng lên gần 6.727 tỷ đồng.

Bên cạnh tăng vốn điều lệ, doanh nghiệp còn tăng ngành nghề kinh doanh. Trước đó, doanh nghiệp đăng ký 23 ngành nghề kinh doanh với ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Trong bản công bố này, doanh nghiệp đăng ký 61 ngành nghề kinh doanh, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh mới như hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không, bốc xếp hàng hoá cảng hàng không, cung cấp suất ăn hàng không, cung cấp xăng dầu hàng không, điều hành tour du lịch...

Tiền thân của Masterise Group là Công ty cổ phần Đầu tư Thảo Điền. Người đại diện pháp luật ban đầu là bà Đỗ Tú Anh (sinh năm 1974). Tháng 11/2019, công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Masterise. Bà Tú Anh là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật.

Tại thời điểm tháng 2/2020, doanh nghiệp tăng vốn từ gần 547 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật được chuyển từ bà Đỗ Tú Anh sang bà Phan Thị Ánh Tuyết - tổng giám đốc. Đến tháng 5/2020, doanh nghiệp tăng vốn lên hơn 1.423 tỷ đồng và lên mức hơn 2.423 tỷ đồng vào tháng 10/2020.

Tháng 1/2025, ông Hồ Anh Minh (sinh năm 1995) là Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của tập đoàn này. Ông Minh là con trai ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch ngân hàng Kỹ thương (Techcombank - mã chứng khoán: TCB).

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2025 của Techcombank cho biết ông Hồ Anh Minh là Phó chủ tịch HĐQT tại Masterise Group. Ông Hồ Anh Ngọc (em trai ông Hồ Hùng Anh) là Chủ tịch HĐQT Masterise Group. Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ (vợ ông Hồ Hùng Anh) là Phó chủ tịch HĐQT doanh nghiệp này. Ông Nguyễn Đức Thuận (em vợ ông Hồ Hùng Anh) cũng là Phó chủ tịch HĐQT tập đoàn.

Ông Hồ Anh Minh còn là Tổng giám đốc Công ty TNHH Phát triển bất động sản Masterise Homes.

Dự án bất động sản đầu tiên của Masterise là khu dân cư Masteri Thảo Điền (TPHCM). Danh mục các dự án của đơn vị này có thể kể đến như The Grand Hanoi, Masteri West Heights, Millennium, Lumiere Riverside, Grand Marina Saigon...