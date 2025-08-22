Dòng vốn lớn ồ ạt đổ về Tây Ninh, nhiều đại gia góp mặt

Nhà đầu tư Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore... rót tiền làm nhà kho, cảng biển

Ngày 20/8, nhà kho Logicross Nam Thuận do Công ty TNHH Mitsubishi Estate Việt Nam làm chủ đầu tư được khánh thành. Dự án được xây dựng với quy mô hơn 6,2ha, tổng số vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng, tọa lạc tại Khu công nghiệp Nam Thuận.

Động thái của doanh nghiệp này tiếp nối làn sóng thu hút nhà đầu tư chiến lược đến từ Nhật Bản của tỉnh. Cụ thể, tỉnh được biết vừa giới thiệu danh mục các khu vực ưu tiên mời gọi đầu tư, đặc biệt chú trọng vào dòng vốn từ Nhật Bản vào đầu tháng 8.

Sau khi sáp nhập, Tây Ninh đã mang một tầm vóc mới, trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, đô thị hiện đại của vùng. Đến nay, toàn tỉnh có 1.900 dự án FDI, tổng vốn trên 24 tỷ USD, có gần 3.100 dự án trong nước với số vốn đăng ký gần 700.000 tỷ đồng. Riêng Nhật Bản là đối tác quan trọng với khoảng 173 dự án, tổng vốn đăng ký trên 1,2 tỷ USD, đứng thứ 4 trong số 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đang đầu tư vào tỉnh.

Trước đó, ngày 30/7, cảng quốc tế Long An (xã Tân Tập, Tây Ninh mới) cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Cụm cảng Sơn Đông (SPG Bohaiwan Port, Trung Quốc) và Hãng tàu Bohwa Shiping (trụ sở tại Singapore).

Theo thoả thuận, ba bên sẽ hợp tác cùng xây dựng hành lang logistics xanh và hiện đại, tích hợp từ khai thác cảng, vận tải biển đến dịch vụ hậu cần. Các bên sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực tập trung, như mở rộng mạng lưới tuyến đường trên cơ sở củng cố và cải thiện các dịch vụ vận tải hàng hóa tổng hợp hiện có của Cảng quốc tế Long An....

Cảng Quốc tế Long An (Ảnh: Cảng Quốc tế Long An).

Loạt đại giá bất động sản VinGroup, Ecopark, T&T… ồ ạt làm dự án

Bên cạnh hạ tầng, logistics, khu công nghiệp… Tây Ninh còn đang là một trong những địa phương thu hút đầu tư mạnh tại khu vực phía Nam.

7 tháng đầu năm, tỉnh đã phê duyệt và khởi công nhiều dự án quy mô lớn như khu đô thị mới Đức Hòa - Hậu Nghĩa gần 200 ha với tổng mức đầu tư hơn 28.000 tỷ đồng; khu đô thị mới Tân Mỹ 930ha, vốn gần 74.500 tỷ đồng (khoảng 3 tỷ đôla Mỹ); hay khu đô thị T&T Minelium rộng 267ha...

Nổi bật là Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây quy mô gần 1.100ha, tổng vốn đầu tư lên đến 80.000 tỷ đồng (hơn 3 tỷ đôla Mỹ) do tập đoàn Vingroup đầu tư tại xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh vừa chính thức khởi công vào ngày 19/8.

Cuối tháng 3, Vingroup cũng đã khởi công Vinhomes Green City tại Đức Hòa - khu đô thị phức hợp rộng gần 200ha, tổng vốn hơn 28.000 tỷ đồng. Ngoài dự án này, tại Tây Ninh (Long An cũ), Vingroup còn lên kế hoạch triển khai hai siêu dự án khác là khu đô thị Phước Vĩnh Tây gần 1.090ha với vốn hơn 90.000 tỷ đồng và khu đô thị mới Tân Mỹ quy mô 930ha, vốn gần 74.500 tỷ đồng.

Chỉ 3 dự án của Vingroup đang triển khai tại Tây Ninh đã chiếm hơn 192.500 tỷ đồng (khoảng 7,7 tỷ đôla Mỹ), vượt xa các thị trường bất động sản khác tại miền Nam (trừ TPHCM).

Không riêng Vingroup, Ecopark cũng đang nhắm đến thị trường Tây Ninh với dự án Eco Reatreat 220 ha tại Bến Lức, tổng vốn 17.000 tỷ đồng. Hay T&T Group triển khai khu đô thị T&T Millennia quy mô 267ha tại xã Cần Giuộc, vốn đầu tư 41.000 tỷ đồng...

Đón nhận làn sóng đầu tư mới mạnh mẽ, đại diện tỉnh nhấn mạnh địa phương sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục để dự án triển khai đúng tiến độ. Lãnh đạo cũng đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, hoàn thiện hạ tầng vào năm 2027 và đưa toàn bộ khu đô thị vào vận hành năm 2030.

Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết, tỉnh có vị trí chiến lược hết sức quan trọng, là trung tâm giao thoa kinh tế - văn hóa giữa 2 vùng Đông - Tây Nam Bộ. 6 tháng qua, GRDP tỉnh tăng 9,63% - cao nhất trong giai đoạn 2021-2025; việc xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh, tỉnh đón nhiều tập đoàn, nhà đầu tư lớn.