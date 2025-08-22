Cổ phiếu VPB, SHB và GVR nằm sàn, chứng khoán giảm hơn 42 điểm

Phiên giao dịch chiều nay (22/8), thị trường chứng khoán tiếp tục điều chỉnh mạnh. Chốt phiên, VN-Index giảm hơn 42,5 điểm, còn 1.645, 47 điểm. Thanh khoản sàn HoSE đạt gần 62.140 tỷ đồng.

Lực điều chỉnh mạnh nằm ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30. Nhóm này giảm gần 61 điểm, trong đó 3 cổ phiếu nằm sàn gồm VPB (VPBank), GVR (Tập đoàn Công nghiệp Cao su), SHB (Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội).

Một số cổ phiếu khác cũng giảm 5-6% trong phiên như TCB (Techcombank), ACB, HPG (Hòa Phát). Trên đà giảm mạnh, cổ phiếu SHB và HPG được giao dịch khối lượng lớn, lần lượt hơn 166 triệu đơn vị và 132 triệu đơn vị.

Tuy nhiên, sắc xanh vẫn được 4 cổ phiếu giữ lại trong nhóm VN30, gồm BID, DGC, VIB và VCB. Trong đó, BIDV và DGC tăng hơn 2%. Trong ngày thị trường giảm điểm, tài sản các tỷ phú Việt cũng biến động lớn.

Theo cập nhật từ Forbes, tài sản ông Trần Đình Long giảm 143 triệu USD, còn 2,6 tỷ USD. Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT Techcombank - giảm 106 triệu USD, còn 2,6 tỷ USD. Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Nguyễn Thị Phương Thảo giảm nhẹ, còn lần lượt 12,7 tỷ USD và 3,6 tỷ USD.

Trước đó, trong phiên giao dịch sáng, thị trường chứng khoán bước vào nhịp điều chỉnh mạnh. VN-Index tạm nghỉ trưa với mức giảm gần 42 điểm, còn 1.646 điểm. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 giảm mạnh hơn với mức giảm 63 điểm.

Thị trường chìm trong sắc đỏ. Sàn HoSE có tới 291 mã đỏ, chỉ 50 mã xanh. Tương tự, HNX có 143 mã giảm, chỉ 23 mã tăng giá.

Áp lực bán lan rộng thị trường. Thanh khoản sàn HoSE trong phiên sáng đạt hơn 31.692 tỷ đồng.

VN30 chìm trong sắc đỏ (Ảnh chụp màn hình).

Trong nhóm VN30, cổ phiếu VPB (VPBank) giảm mạnh nhất, mức giảm 6,34%, có lúc nằm sàn, về 36.200 đồng/đơn vị. Trước đó, mã này đã có 5 phiên tăng liên tiếp, bao gồm 2 phiên tăng trần, xung quanh thông tin chào bán cổ phiếu lần đầu (IPO) với công ty con Chứng khoán VPBank (VPBankS).

Cổ phiếu HPG (Hòa Phát) và SHB (Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội) trong sáng nay ghi nhận khối lượng giao dịch lớn, lần lượt hơn 76 triệu đơn vị và gần 66 triệu đơn vị. Trong đó, SHB cũng giảm sâu ở mức 5,6%.

Nếu như phiên hôm qua, nhóm ngân hàng tăng tốt, thúc đẩy đà hưng phấn của thị trường thì sáng nay ngược lại. Nhiều cổ phiếu ngành này tác động tiêu cực lên chỉ số, như VPB, TCB, LPB, ACB, MBB...

Trong nhóm VN30, chỉ VCB và BID giữ được sắc xanh. Cổ phiếu VCB tăng 1,87% còn BID tăng 2,84%.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng mạnh HPG, VPB, STB, SHB.