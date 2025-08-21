Tài sản tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo lên cao nhất từ trước đến nay

Theo cập nhật từ Forbes vào chiều nay (21/8), tài sản tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đạt 3,7 tỷ USD, tăng nhẹ so với hôm qua và là mức cao nhất từ trước đến nay.

Trong quá khứ, tài sản của bà Thảo từng đạt cao nhất 3,1 tỷ USD vào các năm 2018 và 2022. Ở các năm xen kẽ, con số chỉ dừng lại hơn 2 tỷ USD. Vào cuối năm 2024, Forbes ghi nhận đạt 2,8 tỷ USD.

Như vậy chỉ khoảng 8 tháng năm nay, tỷ phú tự thân này đã có thêm gần 1 tỷ USD. Tài sản bà Thảo gia tăng mạnh mẽ trong bối cảnh cổ phiếu HDB (HDBank) và VJC (Vietjet Air) - nơi bà làm lãnh đạo - đều gia tăng.

Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo có khối tài sản 3,7 tỷ USD (Ảnh: HDB).

Tính từ đầu năm, cổ phiếu HDB đã tăng 26% lên 33.250 đồng/đơn vị - cao nhất 3 năm. Còn cổ phiếu VJC bất ngờ tăng vọt trong một tháng trở lại đây, lên 145.800 đồng/đơn vị, cũng cao nhất 3 năm và tăng 47% kể từ đầu năm.

Tài sản gia tăng nhanh chóng đã củng cố vị trí giàu thứ 2 Việt Nam của bà Thảo, sau Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng. So với thế giới, bà Thảo xếp hạng 1.044.

Forbes cũng ghi nhận tài sản ông Vượng đạt 12,8 tỷ USD, tăng nửa tỷ USD so với hôm qua, trong bối cảnh các cổ phiếu "họ Vingroup" cùng đồng loạt tăng giá. Về vị trí, ông Vượng xếp thứ 213 trên bảng xếp hạng tỷ phú USD thế giới.

Thị trường chứng khoán thời gian gần đây liên tục gia tăng mạnh về mặt điểm số. VN-Index chốt phiên ngày 21/8 đạt 1.688 điểm, tăng gần 24 điểm so với hôm qua. Nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng dẫn dắt đà tăng của thị trường, trong đó có nhiều mã tăng trần như OCB, SSB, VIB, STB, TPB, MSB.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 2.346 tỷ đồng phiên hôm nay, với các mã như HPG, CTG, GEX, KDH, NLG. Ngược lại, họ mua ròng SSI, BID, VHM, VND...