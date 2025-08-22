EVN đóng thử nghiệm lưới điện quốc gia ở đặc khu Côn Đảo

Ngày 22/8, UBND đặc khu Côn Đảo (TPHCM) có thông báo gửi Ban Quản lý dự án Điện 3 cùng các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn về việc đóng điện thử nghiệm đường dây 100kV cấp điện từ lưới điện quốc gia ra đảo.

Theo UBND đặc khu Côn Đảo, việc đóng điện thử nghiệm không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong quá trình đưa điện lưới quốc gia ra Côn Đảo mà còn mở ra kỳ vọng lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các lĩnh vực du lịch, dịch vụ và đời sống người dân trên đảo.

Điểm tiếp nhận điện tại Côn Đảo (Ảnh: Lý Huyền).

Theo đó, đúng 17h ngày 22/8, Ban Quản lý dự án Điện 3 đóng điện thử nghiệm đường dây 100kV cấp điện lưới quốc gia cho Côn Đảo. Các hạng mục sẽ được thử nghiệm bao gồm: đường dây 110kV từ trạm biến áp (TBA) 220kV Vĩnh Châu (Cần Thơ) đến điểm đầu TBA 110kV Côn Đảo (TPHCM); hệ thống cáp ngầm xuyên biển; đường dây trên không tại một số vị trí ở Côn Đảo.

UBND đặc khu Côn Đảo đề nghị các cơ quan, đơn vị và người dân phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị thi công triển khai. Đặc biệt, yêu cầu không xâm phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong suốt quá trình đóng điện thử nghiệm.

UBND đặc khu Côn Đảo khẳng định quá trình thử nghiệm được giám sát chặt chẽ, các biện pháp đảm bảo an toàn được thực hiện đầy đủ. Nếu có sự cố phát sinh, Ban Quản lý dự án Điện 3 sẽ phối hợp kịp thời với chính quyền địa phương để xử lý.

Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho Côn Đảo chính thức khởi công vào tháng 3, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Điện 3 triển khai thực hiện. Dự án có chiều dài 103,7km, quy mô cấp điện áp 110kV, với tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng.

Trong đó, 17,5km đường dây trên không qua địa phận tỉnh Sóc Trăng (nay là TP Cần Thơ); 77,7km cáp ngầm xuyên biển kết nối từ đất liền ra đảo; 8,5km cáp ngầm trên đặc khu Côn Đảo và mở rộng trạm biến áp 220kV Vĩnh Châu (TP Cần Thơ), xây mới trạm 110/220kV GIS tại đặc khu Côn Đảo.