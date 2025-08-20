Vụ khách bắt shipper ghi tên lên 30 cốc chè: Shipper bị ngừng hợp tác

Liên quan vụ việc gây xôn xao trước bài đăng của shipper (người giao hàng) V.Đ. về sự việc nữ khách hàng T.T. (ngụ tại TP Hà Nội) đặt hơn 30 cốc chè, yêu cầu anh ghi tên từng người lên cốc tương ứng với từng món chè, anh P.V.Đ. cho biết ShopeeFood đã gửi thông báo ngừng hợp tác vĩnh viễn với anh từ ngày 18/8.

Trong thông báo, ứng dụng giao đồ ăn cho biết đã ghi nhận tài xế có hành vi đăng tải thông tin, hình ảnh của khách hàng lên mạng xã hội. Đây là hành vi nghiêm trọng quy định về bảo mật thông tin khách hàng và gây ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng dịch vụ của công ty.

Do đó, căn cứ vào mức độ vi phạm và theo quy định tại quy tắc ứng xử, ứng dụng đã thông báo ngừng hợp tác với nam tài xế này. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đại diện ShopeeFood xác nhận hiện tại đã ngừng hợp tác với tài xế trong sự việc giao hàng 30 cốc chè.

Chiều 20/8, anh P.V.Đ. cho biết anh và chị T.T. đã hòa giải xong và không muốn bình luận thêm. Anh cho biết khách hàng đã nhắn tin xin lỗi về những lời lẽ xúc phạm và hành động thiếu suy nghĩ làm ảnh hưởng đến anh. Trong tin nhắn xin lỗi, chị T.T. cũng xin phép gửi anh Đ. một số tiền đền bù. Nam tài xế cho biết sẽ dùng số tiền trên để ủng hộ Cuba và những tài xế khác.

Email thông báo ngừng hợp tác vĩnh viễn mà ứng dụng giao đồ ăn gửi nam tài xế (Ảnh: Minh Huyền).

Chia sẻ thêm trên trang cá nhân, anh Đ. cho biết sự việc xảy ra ngày hôm đó đã khiến anh buồn và áp lực. Anh chia sẻ làm shipper, công việc vốn nhiều vất vả, áp lực thời gian và chịu những tình huống không mong muốn. Lúc nhận được những lời lẽ khó nghe, anh cảm thấy bị tổn thương, vì không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý cá nhân mà còn vì nghề shipper nói chung thường bị đánh giá không đúng.

"Do đó, mình mới đăng tải câu chuyện lên để chia sẻ cũng mong mọi người có cái nhìn công bằng hơn với công việc", anh chia sẻ và bày tỏ mong muốn vụ việc được khép lại.

Mới đây, văn phòng phẩm H.H. - nơi chị T. làm việc cũng đã thông báo trên trang Facebook của công ty, cho biết ngay khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã tạm đình chỉ công tác của nữ nhân viên T.T., rồi tiến hành xác minh, chủ động kết nối và đứng ra hòa giải giữa hai bên.

“Các cá nhân liên quan đã thống nhất khép lại vụ việc trên tinh thần thiện chí và mong muốn không để sự việc lan rộng, gây hệ quả pháp lý khó kiểm soát”, công ty thông báo.

Đơn vị cho hay sẽ rà soát và siết chặt nội quy nội bộ, đặc biệt chính sách cấm ăn uống trong giờ làm việc; ban hành bộ quy tắc ứng xử cộng đồng, chuẩn hóa hành vi ứng xử của toàn nhân viên; tăng cường đào tạo và truyền thông nội bộ, nâng cao kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống…

Khách hàng yêu cầu shipper ghi tên lên từng cốc chè (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước đó, ngày 16/8, shipper V.Đ. đăng tải bài viết về sự việc nữ khách hàng T.T. (ngụ tại TP Hà Nội) đặt hơn 30 cốc chè, yêu cầu anh ghi tên từng người lên cốc. Trong đoạn tin nhắn riêng của cả hai, nữ khách hàng đã gửi danh sách tên người đặt tương ứng với từng món chè.

Khi shipper tỏ vẻ khó chịu, khách hàng này phản bác lại rằng nếu anh không giao được thì không nên nhận đơn. Bức xúc trước hành động này, shipper đã đăng tải toàn bộ sự việc lên nhóm cộng đồng với hàng nghìn người tham gia, kèm theo thông tin cá nhân của nữ khách hàng và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận.