Giao "KPI" tăng trưởng địa phương: Nhiệm vụ đặc biệt của "ngôi sao tăng trưởng kinh tế"

Bắc Giang được biết đến là "ngôi sao" kinh tế mới của Việt Nam, khi liên tục duy trì "phong độ" ấn tượng với tốc độ tăng trưởng 2 con số, đứng đầu cả nước từ năm 2022 đến nay. Trong năm vừa qua, tốc độ tăng trưởng GRDP của địa phương này cũng đạt 13,87%, gấp gần 2 lần bình quân chung cả nước và là năm thứ 5 liên tiếp tăng trưởng hai con số.

Một trong những động lực tăng trưởng chính của Bắc Giang đến từ môi trường đầu tư. Năm ngoái, địa phương này thu hút trên 2,14 tỷ USD vốn đầu tư FDI, đứng thứ 10 cả nước.

Nhiều doanh nghiệp lớn trong nước và thế giới đã và đang đầu tư hàng tỷ USD tại "thủ phủ công nghiệp miền Bắc". Các doanh nghiệp đánh giá cao địa phương này bởi những hoạt động tiếp xúc, đối thoại qua nhiều kênh, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc.

Nhờ sự đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng, sự quyết liệt của lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, kinh tế Bắc Giang đã có những bước chuyển mình ngoạn mục, vươn lên trở thành trung tâm kinh tế quan trọng của cả nước. Phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi với ông Lương Văn Nghiệp, Phó giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Giang, về những giải pháp đột phá của địa phương trong năm nay để đạt chỉ tiêu tăng trưởng cao nhất cả nước.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 25/NQ-CP (Nghị quyết 25) giao chỉ tiêu tăng trưởng riêng cho 63 địa phương để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trong năm nay. Trong đó, Bắc Giang được giao tăng trưởng 13,6% - cao nhất cả nước. Ông đánh giá như thế nào về mức tăng trưởng được giao?

- Lần đầu tiên, Chính phủ ban hành một nghị quyết, cụ thể là Nghị quyết số 25, giao chỉ tiêu tăng trưởng riêng cho 12 ngành, lĩnh vực và 63 địa phương. Cho thấy quyết tâm cao nhất của Chính phủ nhằm phấn đấu đạt tăng trưởng GDP cả nước đạt 8% trở lên trong năm 2025 tạo nền tảng vững chắc để đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tiếp theo 2026-2030.

63 địa phương đều được giao chỉ tiêu tăng trưởng với những mức khác nhau, thấp nhất là 8%. Trong đó, Bắc Giang được giao ở mức cao nhất cả nước với tăng trưởng 13,6%.

Đối với Bắc Giang, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh đã chủ động đặt mục tiêu tăng trưởng theo kịch bản cao 14-15%. Riêng năm 2025, dự báo bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, địa phương tiếp tục xây dựng mục tiêu tăng trưởng theo kịch bản cao là 13,6% và đã được Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết tại thời điểm xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 từ cuối năm 2024.

UBND tỉnh cũng đã giao cụ thể chi tiết các chỉ tiêu, cũng như các nhiệm vụ, giải pháp hết sức cụ thể. Đây cũng là mục tiêu đầy thách thức song Bắc Giang sẽ cố gắng quyết tâm đạt mức cao hơn dự kiến để tiếp tục bứt phá, khẳng định vị thế là địa phương dẫn đầu cả nước.

Điểm mới của Nghị quyết lần này là Chính phủ đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương căn cứ vào thế mạnh, tiềm năng sẵn có. Theo ông, Bắc Giang sở hữu tiềm năng, thế mạnh gì để hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng được giao?

- Khi bóc tách sâu, chỉ ra các động lực tăng trưởng của Bắc Giang thì điểm đáng phải chú ý là về cơ cấu kinh tế của địa phương, trong đó tỷ trọng công nghiệp và xây dựng trong GRDP của tỉnh luôn duy trì mức trung bình khoảng trên 60%.

Trong khi con số này của cả nước chỉ khoảng 30%. Chính việc thay đổi cơ cấu kinh tế, chuyển dịch sang sản xuất công nghiệp là điểm tựa đưa kinh tế Bắc Giang bứt tốc trong thời gian vừa qua.

Điều này cũng đã được cụ thể hóa tại Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh khóa XIX, với định hướng lấy công nghiệp làm trụ cột, động lực chính thúc đẩy tăng trưởng, dịch chuyển cơ cấu kinh tế và phát triển các lĩnh vực khác.

Bên cạnh đó, tín hiệu tích cực để Bắc Giang đạt mức tăng trưởng 13,6% năm 2025 là kinh tế của địa phương luôn duy trì mức tăng hai con số từ năm 2022 đến nay, ước tính giai đoạn 2021-2024 tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 14,1%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2024 đạt trên 60 tỷ USD, trong đó xuất siêu hơn 6 tỷ USD. Ngoài ra, Bắc Giang cũng có nhiều lợi thế, dư địa cho phát triển.

Thứ nhất, về nông nghiệp, với các cơ chế, chính sách hỗ trợ hiệu quả của Trung ương và tỉnh, ngày càng nhiều doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp đã có tác động lan tỏa, từng bước thay đổi thói quen sản xuất trên địa bàn, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, dự báo năm 2025 tăng khoảng 3,8%.

Thứ hai, sản xuất công nghiệp duy trì được tốc độ tăng trưởng cao, tiếp tục là động lực chính cho tăng trưởng của tỉnh.

Kết quả thu hút vốn đầu tư ấn tượng năm 2024 (trên 2 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi) là cơ sở để có nhiều dự án đầu tư mới đi vào hoạt động năm 2025, một số dự án quan trọng đóng góp lớn đối với ngành công nghiệp tiếp tục duy trì sản xuất ổn định, mở rộng công suất so với thiết kế, tổng giá trị sản xuất năm 2025 khoảng 703.000 tỷ đồng tăng 22,4% so với năm 2024.

Đặc biệt trong 2 tháng đầu năm, tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư 4 khu công nghiệp với diện tích 860,38ha, điều này sẽ tạo thêm không gian mới cho địa phương thu hút vốn đầu tư vào cuối năm 2025 và những năm tiếp theo.

Thứ ba, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng cao; một số ngành sản xuất công nghiệp có giá trị lớn như may mặc đã đảm bảo đơn hàng sản xuất cho cả năm; ngành dịch vụ đạt tốc độ tăng trưởng ổn định, một số khu du lịch, di tích lịch sử được tập trung đầu tư, nâng cao chất lượng các khu du lịch văn hóa sinh thái, từng bước tác động tích cực đến phát triển dịch vụ du lịch của tỉnh, dự kiến tăng khoảng 7,5%.

Thứ tư, tỉnh luôn xác định giải ngân vốn đầu tư công tốt thì sản xuất kinh doanh mới được thúc đẩy, tạo việc làm, tạo động lực cho phát triển, mở ra không gian mới.

Chính vì vậy, ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư tập trung cao, quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp rút ngắn thời gian trong các bước lập, thẩm định phê duyệt để khởi công sớm nhất đối với các dự án khởi công mới.

Đến nay, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 do địa phương quản lý đã giao là 7.509 tỷ đồng; riêng năm 2024 (tính đến 31/1) tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh đạt 91,3%.

Theo ông, việc Chính phủ lần đầu tiên ban hành riêng một nghị quyết về mục tiêu tăng trưởng của 63 địa phương trong một năm có tạo áp lực cho lãnh đạo địa phương?

- Việc Chính phủ ban hành riêng một nghị quyết về xây dựng mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt trên 8% vừa là áp lực nhưng cũng là động lực để mỗi cấp, mỗi ngành, địa phương phấn đấu. Cách tiếp cận rất quan trọng của Nghị quyết 25 chính là giao trách nhiệm cho từng bộ ngành, địa phương.

Đây là một cách tiếp cận rất khác so với nhiều nghị quyết trước. Mỗi địa phương phải gắn trách nhiệm cụ thể của mình cho những mục tiêu chung, tạo động lực cho các địa phương, các bộ ngành phải hành động.

Thêm vào đó, Nghị quyết 25 của Chính phủ cũng cho thấy sự tập trung vào việc đẩy mạnh phát triển mạnh hơn nữa ở những khu vực có tiềm năng. Các tỉnh, thành phố có khả năng và tiềm năng phát triển sẽ được khuyến khích phấn đấu hơn nữa để đóng góp vào mục tiêu chung của cả nước.

Yêu cầu không có địa phương nào tăng trưởng dưới 8% đã đặt ra yêu cầu cao hơn cho tất cả địa phương bắt buộc phải cải cách, sáng tạo và tìm kiếm các giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh tế.

Bên cạnh đó, căn cứ vào năng lực của từng địa phương, các chỉ tiêu, mục tiêu đưa ra tại Nghị quyết 25 đã được xem xét, rà soát kỹ lưỡng; phù hợp với thực tiễn và bảo đảm tính khả thi, chứ không áp đặt cứng nhắc cho từng địa phương, ngành, lĩnh vực.

Mỗi địa phương đều phải cố gắng vượt qua chính mình, hiện thực hóa thông điệp của Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Địa phương tự quyết, tự làm, tự chịu trách nhiệm. Mỗi địa phương phải biết tìm ra những tọa độ ưu tiên của mình để phát huy được năng lực tốt nhất, thế mạnh tốt nhất.

Bắc Giang sẽ thực hiện những giải pháp như thế nào để hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng cao nhất cả nước mà Chính phủ đã giao? Về phía Chính phủ và các bộ, ngành cần hỗ trợ địa phương như thế nào?

- Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 13,6% trong năm 2025, UBND tỉnh Bắc Giang đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, thông qua việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ bảo đảm đúng thời gian quy định.

Theo đó, cụ thể hóa Nghị quyết 01 thành 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, 18 chỉ tiêu chủ yếu, xây dựng kịch bản tăng trưởng đến từng quý và giao 105 nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với thời gian và người chịu trách nhiệm; cụ thể hóa Nghị quyết 02 thành 6 nhiệm vụ. Trong đó, một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tỉnh xác định cần tập trung thực hiện.

Thứ nhất, hoàn thành sắp xếp, tinh gọn các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện và kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã hiệu lực, hiệu quả đảm bảo hoạt động ổn định từ cuối quý I.

Thứ hai, thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm công tác xây dựng cơ bản (về hồ sơ, thủ tục, giải ngân), phấn đấu tỷ lệ giải ngân cả năm đạt trên 95%. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm tác động lan tỏa với phương châm lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt đầu tư, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội.

Thứ ba, tập trung cao vào công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn, rào cản cho người dân, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn.

Thứ tư, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội với phương châm "3 an" là "an sinh", "an dân" và "an toàn" để người dân, doanh nghiệp yên tâm lao động sản xuất.

Để tạo điều kiện cho Bắc Giang hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cao nhất cả nước năm 2025, Bắc Giang mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ hơn nữa của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong sự phối kết hợp thực hiện nhiệm vụ.

