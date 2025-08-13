Xác minh xe bán tải “đi lạc” xuống bãi biển Đà Nẵng

Chiều 13/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng ban Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch thành phố Đà Nẵng, cho biết đơn vị đang kiểm tra, xác minh thông tin tài xế chạy ô tô bán tải “đi lạc” xuống bãi biển Mân Thái, phường Sơn Trà, Đà Nẵng.

Theo ông Vũ, có thể tài xế là người địa phương khác đến thành phố Đà Nẵng du lịch nên không biết và lái xe chạy thẳng xuống biển.

Tài xế chạy ô tô bán tải xuống biển Đà Nẵng (Ảnh người dân cung cấp).

“Người dân Đà Nẵng không ai chạy ô tô xuống biển. Lâu lâu cũng có người dân ở nơi khác đến không biết. Chỗ này là chỗ vắng, không có du khách hay người dân tắm biển”, ông Nguyễn Đức Vũ chia sẻ.

Cũng theo ông Vũ, khi gặp những trường hợp này, cán bộ của đơn vị chỉ nhắc nhở.

“Nếu tài xế chạy xe xuống bãi tắm Phạm Văn Đồng hay bãi tắm số 1, số 2 thì sẽ bị xử lý”, ông Nguyễn Đức Vũ nói.

Trong chiều 13/8, mạng xã hội đăng tải clip ghi lại hình ảnh một ô tô bán tải chạy xuống bãi biển. Clip nhanh chóng nhận được nhiều bình luận, chia sẻ của người dùng mạng xã hội.

Đầu tháng 6, một người đàn ông lái ô tô bán tải chạy dọc bãi biển thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cũ. Trong lúc di chuyển, người này bấm còi inh ỏi, buộc trẻ con, người lớn đang vui chơi ở bãi biển phải nhường đường.

Người lái ô tô bán tải này sau đó đã bị lực lượng chức năng xử lý theo quy định.