Vụ án “Gà lôi trắng”: Bị cáo Thái Khắc Thành đã trở về nhà

Khoảng 16h45 ngày 13/8, ô tô chở bị cáo Thái Khắc Thành (45 tuổi, quê Nghệ An), đã về đến nhà tại xóm Thịnh Tâm, xã Đô Lương, thuộc tỉnh này.

Biết tin bị cáo Thành được tại ngoại trong khi chờ tòa án xét xử phúc thẩm, nhiều người dân cùng quê đã đến nhà để động viên, chia sẻ với gia đình.

Bà Nguyễn Thị Mùi (SN 1955), hàng xóm của anh Thành, cho biết: “Tôi rất mừng khi thấy cháu Thành được tại ngoại trở về. Xin cảm ơn Đảng, Nhà nước, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên. Bà con trong xóm ai cũng cảm động vô cùng.

Ngày 13/8 anh Thành đã trở về nhà (Ảnh: Nguyễn Phê).

Cháu Thành là công dân sống vui vẻ, chan hòa với hàng xóm. Chúng tôi biết cháu vi phạm là do không hiểu biết pháp luật”.

Một người bạn của anh Thành cũng có mặt tại gia đình bày tỏ sự xúc động: “Cảm ơn cộng đồng mạng, cơ quan báo chí và cơ quan chức năng đã quan tâm, giúp đỡ để Thành được tại ngoại”.

Bà Mùi, hàng xóm của gia đình anh Thành (Ảnh: Nguyễn Phê).

Như Dân trí đã thông tin, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã kiến nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kháng nghị bản án sơ thẩm số 35/2025/HSST của Tòa án nhân dân khu vực 5. Vụ án được đề nghị xem xét lại toàn bộ theo quy định pháp luật.

Theo Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên, cấp sơ thẩm chưa áp dụng Thông tư 27/2025/TT-BNNMT có hiệu lực từ 1/7, trong đó gà lôi trắng thuộc nhóm IIB, thay vì nhóm IB như căn cứ xét xử trước đó. Việc áp dụng quy định cũ bị cho là không phù hợp với sự thay đổi của pháp luật.

Trước đó, bị cáo Thái Khắc Thành bị tuyên phạm tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm, với hành vi nuôi, bán 13 cá thể gà lôi trắng.

Anh Thành cùng hai con nhỏ với người mẹ già đã 82 tuổi (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ngày 13/8, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã kháng nghị toàn bộ bản án, đề nghị hủy án sơ thẩm để điều tra lại.

Cùng ngày, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Thái Khắc Thành từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xét xử phúc thẩm.