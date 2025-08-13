Tổng thống Trump muốn kiện chủ tịch Fed

Mới đây, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc kiện Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (Fed) Jerome Powell. Nguyên nhân là cách quản lý của ông với việc cải tạo trụ sở Fed ở Washington.

Trước đó, Tổng thống Trump đã đề cập đến việc này trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social. "Tôi cân nhắc cho phép tiến hành một vụ kiện lớn chống lại Powell. Ông ta quá tệ trong việc quản lý cải tạo các tòa nhà của Fed. 3 tỷ USD cho công việc lẽ ra chỉ tốn 50 triệu USD để sửa chữa. Không ổn chút nào", ông viết.

Fed hiện chưa có phản hồi gì với tuyên bố của ông Trump.

Fed đang trong quá trình cải tạo 2 tòa nhà. Các quan chức Nhà Trắng mong muốn điều tra quá trình cải tạo này, cho rằng việc giám sát kém và khả năng gian lận khiến chi phí bị đội lên không cần thiết.

Tổng thống Mỹ đã đến thăm dự án này vài tuần trước. Ông tranh cãi với Chủ tịch Powell ngay trước máy quay khi đề cập chi phí cải tạo hạ tầng cơ quan này.

Tài liệu của Fed cho thấy chi phí ban đầu dự kiến là 1,9 tỷ USD, nhưng hiện đã lên 2,4 tỷ USD. Cơ quan này giải thích các chi phí phát sinh chủ yếu do giá nhân công và vật liệu tăng, cũng như có nhiều thách thức bất chợt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Fed Jerome Powell năm 2017 (Ảnh: Reuters).

Tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ cho thấy căng thẳng giữa ông và Powell ngày càng leo thang. Vài tháng qua, Tổng thống Mỹ liên tục gây sức ép buộc Fed giảm lãi suất.

Trong cuộc điều trần trước Quốc hội Mỹ hồi tháng 7, ông Powell giải thích rằng nếu không vì chính sách thuế quan của ông Trump, Fed đã giảm lãi suất trong năm nay rồi. Trong dự báo cập nhật hồi tháng 6, giới chức Fed cho rằng sẽ có 2 đợt giảm lãi suất trong năm nay, với mức giảm mỗi lần là 0,25 điểm phần trăm.

Trên thị trường lãi suất tương lai, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng hơn 90% Fed hạ lãi suất trong cuộc gặp tháng 9. Ngoài ra, các nhà giao dịch cũng đang tăng đặt cược vào khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 10 và tháng 12.

Cuối tháng 7, Fed vẫn giữ nguyên lãi suất tham chiếu tại 4,25-4,5%. Cơ quan này chưa hành động, do không chắc chắn về triển vọng kinh tế. Fed nhận định rằng hiện vẫn có rủi ro với cả hai mục tiêu lạm phát và việc làm và muốn chờ đến khi xu hướng của hai yếu tố này trở nên rõ ràng hơn.