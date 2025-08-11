Giá vàng quay đầu giảm sau phiên tăng kỷ lục

Giá vàng giảm sau khi lên vùng kỷ lục

Mở phiên giao dịch ngày 11/8, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 122,7-123,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên trước đó. Trước đó, giá bán vàng miếng lập đỉnh kỷ lục tại 124,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn được niêm yết tại 116,9-119,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 400.000 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Trước đó, kết thúc tuần giao dịch từ ngày 4/8 đến 10/8, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở 123,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). Mức giá 124,4 triệu đồng ở chiều bán là mức cao nhất của mặt hàng này từ trước đến nay. Trong khi đó, giá vàng nhẫn được các doanh nghiệp niêm yết ở 117,3-119,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng tăng 3 triệu đồng ở cả 2 chiều mua và bán sau một tuần.

Nếu so với đầu năm, hiện mỗi lượng vàng miếng tăng gần 50% còn vàng nhẫn ghi nhận hiệu suất 40%. Phiên giao dịch đầu năm, giá mua vàng miếng ở quanh mốc 85 triệu đồng/lượng còn với vàng nhẫn là 84,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng lập đỉnh kỷ lục trên 124 triệu đồng/lượng (Ảnh: Mạnh Quân).

Trên thế giới, giá vàng hôm nay (theo giờ Việt Nam) đượcgiao dịch quanh mốc 3.398 USD/ounce, tăng 10 USD so với trước đó. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 108,1 triệu đồng/lượng. So với mốc giá từ đầu năm, giá kim loại quý thế giới đã tăng gần 30%.

Khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy giới chuyên gia vẫn duy trì tâm lý tích cực đối với giá vàng. Trong số các nhà phân tích, giám đốc ngân hàng và chuyên viên giao dịch tham gia, 60% dự báo giá tăng, chỉ 10% nhận định sẽ giảm và 30% cho rằng sẽ đi ngang.

Khảo sát trực tuyến của Kitco ghi nhận 188 nhà đầu tư cá nhân tham gia, với 129 người (69%) dự đoán giá tăng, 23 người (12%) dự báo giảm và 36 người (19%) cho rằng giá sẽ đi ngang.

Nhiều ý kiến cho rằng những bất ổn kinh tế vĩ mô cùng tín hiệu kỹ thuật đang ủng hộ xu hướng tăng giá. Darin Newsom - chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com - nhận định thị trường đã biến động mạnh sau thông tin Mỹ có thể áp thuế nhập khẩu vàng thỏi, và sẽ tiếp tục phản ứng mạnh với bất kỳ diễn biến nào liên quan đến thương mại.

Theo nguồn tin của Financial Times, Mỹ có khả năng đã áp thuế với các thỏi vàng nhập khẩu, trong đó Thụy Sĩ là quốc gia chịu tác động lớn nhất. Đây cũng là nguyên nhân khiến giá vàng thế giới rung lắc mạnh trong hai phiên cuối tuần qua.

Tuần này, Mỹ sẽ công bố nhiều số liệu kinh tế quan trọng, gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ số giá sản xuất (PPI), doanh số bán lẻ và niềm tin tiêu dùng. Các báo cáo này đều có khả năng thay đổi dự báo lãi suất và hướng đi của kim loại quý.

Giá mua USD vượt 26.000 đồng

USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) sau khi tăng liên tục những phiên gần đây đã quay đầu giảm. Hiện tại, chỉ số này dao động quanh 98,27 điểm, giảm 0,14% so với trước đó.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/8, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết tại 25.228 đồng/USD, đi ngang so với trước đó. Với biên độ 5%, tỷ giá trần và tỷ giá sàn áp dụng lần lượt là 26.489 đồng/USD và 23.967 đồng/USD.

Các ngân hàng lớn niêm yết tỷ giá ở mức 26.010-26.400 đồng/USD (mua - bán), giảm 30 đồng chiều mua và giữ nguyên chiều bán. Tại nhóm ngân hàng thương mại tư nhân, các đơn vị niêm yết giá giao dịch đồng bạc xanh ở mức 26.020-26.400 đồng/USD (mua - bán), giữ nguyên so với trước đó.

Trên thị trường, các điểm thu đổi ngoại tệ chấp nhận mua, bán USD ở mức 26.420-26.480 đồng/USD, giảm 20 đồng chiều mua và tăng 30 đồng ở chiều bán so với trước đó.