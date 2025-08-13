Con dâu cả của gia đình Beckham đăng ảnh bán khỏa thân sau lễ cưới lại

Ngày 2/8, Brooklyn Beckham và Nicola Peltz đã tổ chức lễ gia hạn lời thề hôn nhân tại New York (Mỹ) với sự chủ trì của cha Nicola. Sự kiện có sự tham gia của các thành viên trong gia đình Peltz nhưng không một thành viên nào của gia đình Beckham góp mặt.

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz tổ chức lễ gia hạn lời thề hôn nhân vào ngày 2/8 vừa rồi (Ảnh: News).

Ngày 11/8, vợ chồng Brooklyn Beckham và Nicola Peltz liên tục xả ảnh và đăng tải những thông tin bày tỏ cảm xúc về sự kiện đặc biệt này. Theo một nguồn tin của Page Six, gia đình Beckham không hề biết về lễ cưới lại của con trai và họ chỉ nhận thông tin qua báo chí.

Trong các bức ảnh về sự kiện, cô dâu Nicola và chú rể Brooklyn trông rất hạnh phúc. Họ dành cho nhau ánh nhìn say đắm và ngọt ngào. Cô dâu Nicola mặc lại váy cưới cũ của mẹ, trang điểm dịu dàng và tạo dáng e lệ bên chú rể.

Ngay sau loạt ảnh cưới lại gây sốt khắp mạng xã hội, Nicola tiếp tục gây xôn xao với bức ảnh bán khỏa thân khi tạo dáng bên cạnh mẹ ruột ở hậu trường sự kiện. Trong ảnh, người đẹp mặc nội y, đứng nép vào mẹ khi tạo dáng trước gương.

Nicola Peltz tạo dáng bán khỏa thân bên mẹ ruột tại hậu trường sự kiện lễ gia hạn lời thề hôn nhân (Ảnh: Instagram).

Việc cô dâu Nicola mặc lại váy cưới của mẹ trong khi từng từ chối mặc váy cưới của mẹ chồng thiết kế vào năm 2022 lập tức trở thành chủ đề “nóng” trên mạng xã hội.

Thái độ vui vẻ và hạnh phúc của Brooklyn và Nicola giữa nghi vấn cặp đôi rạn nứt quan hệ với gia đình Beckham cũng khiến nhiều người tò mò, bán tán.

Theo Daily Mail, gia đình Beckham được cho là từng không thoải mái trong hôn lễ của con trai vào năm 2022, vì cảm giác nhà Peltz “thâu tóm” lễ cưới của Brooklyn - Nicola. Kể từ sau hôn lễ, hai gia đình chưa từng hội ngộ và Nicola cũng hiếm khi xuất hiện cùng gia đình chồng.

Từ cuối năm ngoái, vợ chồng Brooklyn được cho là không còn gặp gỡ, giao lưu với gia đình Beckham. Cặp đôi không xuất hiện trong các sự kiện gia đình, không gửi lời chúc mừng sinh nhật bố, không đăng lời chúc Ngày của mẹ, im lặng hoàn toàn trong sự kiện David Beckham được phong tước Hiệp sỹ.

Nicola Peltz mặc lại váy cưới của mẹ ruột trong lễ gia hạn lời thề hôn nhân (Ảnh: Instagram).

Một nguồn tin cho hay, Brooklyn và Nicola đã cắt đứt quan hệ với gia đình Beckham bất chấp việc vợ chồng cựu danh thủ Anh tha thiết muốn kéo con về lại với gia đình. Các bài đăng gần đây của vợ chồng David và Victoria liên tục gắn tên con trai cả. Họ cũng chủ động tương tác với con trai trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, việc Brooklyn không mời cha mẹ, anh em tham dự lễ gia hạn lời thề hôn nhân vào đầu tháng 8 này được xem là “giọt nước tràn ly” đẩy mâu thuẫn của gia đình Beckham lên một mức mới. Bạn bè của Beckham cho biết, cựu danh thủ và vợ rất buồn và thất vọng trước hành động của con trai.

Ngày 11/8, Brooklyn chia sẻ trên mạng xã hội về cảm xúc sau lễ làm mới lời thề cưới. Anh cho biết đây là “trải nghiệm thật đẹp” và khẳng định vẫn yêu vợ say đắm. Anh hoàn toàn không nhắc đến bố mẹ hay anh em ruột.

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz được cho là cắt đứt quan hệ với gia đình Beckham từ cuối năm ngoái (Ảnh: Vogue).

Các chuyên gia truyền thông Anh nhận định, nguyên nhân chính khiến mâu thuẫn của gia đình Beckham trở nên nghiêm trọng chính là sự ảnh hưởng của Nicola với chồng.

Brooklyn bắt đầu hẹn hò Nicola từ tháng 10/2019. Đến tháng 7/2020, Brooklyn chính thức ngỏ lời cầu hôn. Tháng 4/2022, cặp đôi tổ chức lễ cưới xa hoa trị giá 3 triệu bảng Anh (gần 106 tỷ đồng). Brooklyn kém vợ 4 tuổi.

Nicola Peltz là con gái của tỷ phú Nelson Peltz và cựu người mẫu nổi tiếng Claudia Heffner Peltz. Ông Nelson Peltz (79 tuổi) sở hữu khối tài sản lên tới 1,67 tỷ USD (hơn 38.000 tỷ đồng).

Brooklyn Beckham là con trai cả của vợ chồng David và Victoria Beckham. Anh theo đuổi công việc của người mẫu, nhiếp ảnh gia và kinh doanh nhà hàng.