Phan Như Thảo trân trọng sức khỏe sau biến cố, không áp lực về ngoại hình

Xuất hiện trong một số sự kiện và hình ảnh gần đây, Phan Như Thảo gây chú ý với ngoại hình thay đổi, vóc dáng có phần mũm mĩm hơn. Người đẹp tiết lộ, hiện tại cân nặng của cô vào khoảng 80kg.

Trước đây, Phan Như Thảo từng giảm được 25kg sau khi sinh con, được khán giả khen thon gọn. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí năm 2024, người đẹp thổ lộ: "Lúc béo nhất, tôi nặng gần 90kg, nhìn cũng sợ thật (cười). Nhưng kể cả lúc tăng cân, tôi chưa bao giờ tự ti về ngoại hình của mình. Tôi luôn ảo tưởng rằng mình xinh đẹp" (cười).

Phan Như Thảo tăng cân sau khi phẫu thuật cắt túi mật (Ảnh: Facebook nhân vật).

Cuối năm 2024, Phan Như Thảo gây chú ý khi chia sẻ về việc phẫu thuật cắt túi mật. Bà xã doanh nhân Đức An cho biết, cô phát hiện cơ thể có sỏi mật từ 2 năm trước. Dù thường xuyên theo dõi sức khỏe nhưng sỏi mật ngày càng to, gây đau thắt. Nhiều lần Phan Như Thảo nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau quặn dữ dội nên cô phải phẫu thuật.

Thời gian qua, Phan Như Thảo tích cực bồi dưỡng cơ thể. Từng giảm cân sai cách nên người đẹp không "đi vào vết xe đổ". Cô giữ tinh thần lạc quan, không áp lực trước những ý kiến về ngoại hình. Ông xã cũng ở cạnh động viên, giúp cô có thêm tự tin.

Trải qua biến cố sức khỏe, Phan Như Thảo nhận ra "muốn đẹp trước tiên phải khỏe". Hiện tại, sức khỏe là điều cô ưu tiên hàng đầu, không chủ quan.

Phan Như Thảo tự tin xuất hiện trong vai trò diễn giả (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tại một sự kiện về ngành làm đẹp mới đây, Phan Như Thảo lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu với vai trò diễn giả, truyền cảm hứng. Cô cho biết bản thân từng nghĩ mình có tất cả, nhưng khi bước sang lĩnh vực khác, cô nhận ra mình cần học hỏi nhiều hơn.

Khi được hỏi lý do vì sao Phan Như Thảo tích cực làm việc dù có chồng đại gia hậu thuẫn, cô cho biết bản thân là người tự lập, muốn tự chủ về kinh tế. Trong các dự án kinh doanh, chồng luôn đồng hành, đưa ra lời khuyên cho cô.

"Những năm qua chồng tôi gần như lui về nghỉ hưu. Ông xã luôn ủng hộ tôi xông xáo, bước ra thương trường, ủng hộ tôi gây dựng sự nghiệp riêng", cô nói.