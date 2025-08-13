Thiếu tiền trả thuê trọ, hai thiếu niên mang dao đi cướp xe máy ở Tây Ninh

Ngày 13/8, Công an xã Mỹ Lộc (Tây Ninh) đang lập hồ sơ xử lý T.T.T. và L.D.B.T. (cùng 16 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Khoảng 0h20 ngày 10/8, do không có tiền tiêu xài và trả tiền thuê phòng trọ, T.T. và B.T. rủ nhau sang Tây Ninh tìm người sơ hở để cướp tài sản. Khi đến đường Mỹ Lộc - Phước Hậu (ấp Lộc Hậu, xã Mỹ Lộc), cả hai phát hiện anh P.M.H. (SN 2000, ngụ phường Long An, Tây Ninh) chạy xe máy một mình trên đường vắng.

Lực lượng phá án được UBND xã Mỹ Lộc khen thưởng (Ảnh: M.H.).

B.T. chạy chậm lại chờ anh H. vượt qua, T.T. rút dao ra, cả hai tăng tốc đuổi theo. Khi áp sát, cả hai ép xe, khống chế anh H., T.T. đạp xe và dùng dao đe dọa, buộc nạn nhân giao ví tiền.

Anh H. để lại xe máy, bỏ chạy. Cả hai lục cốp nhưng không thấy tài sản nên bỏ đi. Đi được khoảng 300m, T.T. rủ B.T. quay lại cướp luôn xe máy của anh H.. Lúc này, anh H. đang dẫn bộ xe, thấy nhóm này quay lại liền bỏ xe, chạy vào ruộng gần đó.

Cả hai mang chiếc xe nạn nhân giấu dưới gầm cầu Cần Giuộc (Tây Ninh) rồi quay về phòng trọ ngủ. Sáng hôm sau, hai thiếu niên mang xe đến gặp N.T.P. (SN 2009, ngụ xã Hưng Long, TPHCM) nhờ bán. Cả ba chở xe lên khu vực biên giới giáp Campuchia tìm người mua nhưng không thành nên quay về TPHCM.

Nhận tin báo, Công an xã Mỹ Lộc phối hợp lực lượng chức năng triển khai truy xét. Lần theo dấu vết, cảnh sát khống chế cả 3 khi đang trên đường từ biên giới trở lại TPHCM. Cùng ngày, UBND xã Mỹ Lộc đã thưởng nóng tổ công tác tham gia phá án.