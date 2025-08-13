Du khách bị gấu tấn công tử vong, bức ảnh cuối cùng trong máy gây ám ảnh

Vào ngày 25/4/1987, Charles Gibbs (40 tuổi) và vợ là bà Glenda khám phá Công viên Quốc gia Glacier (Mỹ). Khoảng 17h trên sườn núi Elk, khi Charles định kết thúc buổi leo núi, ông phát hiện một con gấu mẹ cùng 3 con gấu con ở khoảng cách khá xa.

Với niềm đam mê chụp ảnh động vật, Charles không thể cưỡng lại việc tiến gần hơn. Ông cho rằng đây là cơ hội vàng để chụp những bức ảnh tuyệt đẹp về những con gấu. Trong khi đó, vợ ông vẫn tiếp tục đi về phía xe và không ngờ rằng khoảnh khắc chia tay này chính là lần cuối cùng bà nhìn thấy chồng.

Khoảnh khắc những chú gấu nhìn Charles (Ảnh: Daily Star).

Những gì xảy ra trước khi Charles qua đời đã được làm rõ sau khi máy ảnh của ông được kiểm tra, với một tấm ảnh cho thấy gấu mẹ nhìn chằm chằm vào ống kính. Trong bức ảnh cuối, Charles đã liều lĩnh chụp con gấu ở khoảng cách gần hơn, chỉ khoảng 45m.

Bức ảnh cho thấy gấu mẹ cùng 3 con gấu con lao về phía Charles. Trong nỗ lực tuyệt vọng để thoát thân, người đàn ông chạy xuống núi và trèo lên một cái cây, nhưng mọi cố gắng đều vô ích.

Bức ảnh ghi lại bốn con gấu tiến về phía người đàn ông (Ảnh: Daily Star).

Gấu mẹ xem người đàn ông là mối đe dọa đối với đàn gấu con nên đã kéo ông xuống khỏi cây. Nó cắn và cào Charles. Sau đó, ông thoát được trong một khoảnh khắc ngắn nhưng cuối cùng cũng không thể thoát khỏi số phận.

Gấu mẹ nặng hơn 180kg và hoàn toàn không khoan nhượng khi bảo vệ các con. Sau khi điều tra, cơ quan chức năng xác định, Charles đã thoát được một lúc và chạy được khoảng 15m.

Công viên quốc gia Glacier (Ảnh: Daily Star).

Điều này khiến nhiều người thắc mắc vì sao Charles không dùng súng bắn tự vệ trong khoảng thời gian đó. Song, bà Glenda giải thích điều đó hoàn toàn hợp lý vì Charles yêu gấu xám và sẽ không bao giờ nghĩ tới việc để 3 con gấu con mất mẹ.

Khi tìm thấy thi thể Charles, ông Alan O'Neill - Phó giám đốc vườn quốc gia lúc bấy giờ - nhận định: "Charles biết rõ mình đang làm gì". Theo ông, trong trường hợp này, con người chính là kẻ xâm nhập.