Thịt trâu Ấn Độ giả trâu gác bếp Hà Giang được rao bán tràn lan với giá rẻ

Như báo Dân trí đã đưa tin, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan vừa tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất của Công ty TNHH MTV MQ Food (trước đây là Công ty TNHH MTV Cương Hường), tại thôn 1, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ (trước đây thuộc xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc).

Bước đầu, cơ quan xác định toàn bộ nguyên liệu là thịt trâu, lợn đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ, phần lớn không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ. Trong quá trình kiểm tra, một số lô hàng trong kho đông lạnh đã bốc mùi hôi thối.

Theo hình ảnh sản phẩm thịt trâu gác bếp mà cơ quan chức năng công bố, bao bì sản phẩm mang thương hiệu Công ty TNHH MTV Cương Hường có địa chỉ tại số nhà 22, ngách 15, ngõ 200 Minh Khai, TP Hà Giang (cũ) kèm theo dòng chữ “đặc sản vùng cao”.

Hình ảnh sản phẩm thịt trâu gác bếp của Công ty TNHH MTV MQ Food (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ).

Trên bao bì sản phẩm in chứng nhận HACCP (hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm giới hạn của thực phẩm, được công nhận là một hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm trên toàn thế giới) kèm theo mã QR.

Theo ghi nhận, trong tối ngày 11/8, sản phẩm thịt trâu gác bếp, thịt lợn gác bếp của MQ Food vẫn bán tràn lan trên nền tảng thương mại điện tử như Shopee, TikTok Shop và một số website giới thiệu sản phẩm khác.

Chẳng hạn, trên sàn thương mại điện tử Shopee, một gian hàng đăng bán sản phẩm thịt trâu gác bếp với giá 159.000 đồng loại 200gram; 260.000 đồng loại 500gram. Các sản phẩm này ghi nhận hàng trăm lượt bán, bình luận. Đáng chú ý, mức giá này thấp hơn nhiều so với mức niêm yết 800.000-900.000 đồng/kg tại nhiều nơi.

Trên sàn thương mại điện tử TikTok Shop, ghi nhận trong tối ngày 11/8, dù gian hàng của MQ Food đã ẩn nhưng nhiều gian hàng khác vẫn bán thịt trâu gác bếp và thịt lợn gác bếp của thương hiệu này. Một số gian hàng còn xóa hình ảnh bao bì sản phẩm.

Nhiều người bán giới thiệu thịt lợn gác bếp của MQ Food có chất lượng đảm bảo được làm từ thịt lợn tươi ngon, chế biến thủ công, không sử dụng chất bảo quản; được chế biến sẵn và là món đặc sản của Tây Bắc. Tuy nhiên, ghi nhận đến sáng ngày 12/8, nhiều gian hàng đã ẩn/xóa sản phẩm này khỏi giỏ hàng.

"Thịt trâu gác bếp" của MQ Food vẫn bán tràn lan trên mạng trong tối ngày 11/8 (Ảnh: Chụp màn hình).

Công an xác định từ năm 2020 đến nay, chủ công ty này đã sử dụng hơn 1.000 tấn thịt đông lạnh để sản xuất khoảng 400 tấn thịt sấy khô, thu về doanh thu ước tính hơn 100 tỷ đồng.

Trước đó, tại buổi gặp gỡ báo chí sáng 11/8, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết khi triệt phá vụ án này, lực lượng chức năng phát hiện một ngôi làng cùng tham gia sản xuất thịt trâu gác bếp nhái.

Số lượng đầu vào lên tới vài nghìn tấn, đa số là thịt trâu Ấn Độ, nhưng được “hô biến” thành thịt trâu Hà Giang. Sau khi bị công an triệt phá, toàn bộ các cơ sở sản xuất tại ngôi làng đó đã dừng hoạt động.