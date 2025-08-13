Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/8, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 122,7-123,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), đi ngang so với trước đó. So với mức giá kỷ lục 124,4 triệu đồng/lượng lúc đầu tuần, giá bán vàng miếng đã giảm 500.000 đồng.

Giá vàng nhẫn được niêm yết tại 116,5-119 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 400.000 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Trên thế giới, giá vàng hôm nay (theo giờ Việt Nam) được giao dịch quanh mốc 3.345 USD/ounce, tăng 2 USD so với trước đó. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 106,6 triệu đồng/lượng. So với mốc giá từ đầu năm, giá kim loại quý thế giới đã tăng 28%.

Giá vàng mất mốc kỷ lục trên 124 triệu đồng/lượng (Ảnh: Mạnh Quân).

Giá vàng giảm nhẹ nhưng nhanh chóng phục hồi trong bối cảnh báo cáo lạm phát được công bố. Trước đó, giá vàng biến động mạnh khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vàng nhập khẩu sẽ không bị áp thuế, đồng thời gia hạn 90 ngày tạm ngưng tăng thuế với hàng hóa Trung Quốc, kéo dài đến đầu tháng 11.

Theo các chuyên gia, động thái này giúp hạ nhiệt nguy cơ bùng phát xung đột thương mại và tạo thêm thời gian đàm phán giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Giới phân tích cảnh báo, giá vàng có thể còn biến động trong tuần này khi nhà đầu tư chờ đợi thông tin rõ ràng hơn về chính sách thuế dài hạn của Mỹ. Nếu lệnh miễn thuế được xác nhận, thị trường vàng có thể ổn định, nhưng bất kỳ tín hiệu trái chiều nào cũng có thể kích hoạt các nhịp điều chỉnh mới.

Trong báo cáo vàng hằng tháng, bà Ewa Manthey - Chiến lược gia Hàng hóa tại Tập đoàn ING - đã nâng dự báo giá khi thị trường lao động Mỹ chậm lại và áp lực lạm phát kéo dài. Theo bà, giá vàng trung bình sẽ đạt 3.400 USD/ounce trong quý III và 3.450 USD trong quý IV, cao hơn so với mức dự báo trước là 3.200 USD cho cả hai quý.

Công cụ CME FedWatch Tool cho thấy, thị trường đang đặt cược 90% khả năng Fed hạ lãi suất ngay tháng tới và 50/50 khả năng sẽ có ba đợt cắt giảm trong năm. Bà Manthey nhận định, những lo ngại về tính độc lập của Fed có thể tiếp tục thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn vào vàng.

Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng

USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) sau khi tăng liên tục những phiên gần đây đã quay đầu giảm. Hiện tại, chỉ số này dao động quanh 98,04 điểm, giảm tăng 0,06% so với trước đó.

Ngân hàng Nhà nước kết phiên hôm qua công bố tỷ giá trung tâm tại 25.243 đồng, tăng 12 đồng so với trước đó. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được phép mua bán USD trong vùng 23.982 - 26.504 đồng.

Ngân hàng lớn niêm yết tỷ giá tại 26.060-26.450 đồng (mua - bán), tăng 50 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra. Tại nhóm ngân hàng thương mại tư nhân, các đơn vị niêm yết giá giao dịch đồng bạc xanh ở mức 26.060-26.440 đồng/USD (mua - bán), tăng 40 đồng ở cả 2 chiều.

Trên thị trường, các điểm thu đổi ngoại tệ chấp nhận giao dịch USD ở mức 26.420-26.480 đồng (mua - bán), giảm 20 đồng chiều mua và tăng 30 đồng chiều bán so với trước đó.