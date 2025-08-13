Việt Nam tham dự Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC 2025 tại Hàn Quốc

Sự kiện do Bộ trưởng Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo các bộ ngành, tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, giới học giả và truyền thông khu vực châu Á - Thái Bình Dương diễn ra tại Incheon, Hàn Quốc từ ngày 9-12/8.

Các Bộ trưởng/Trưởng đoàn tại Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC năm 2025 (Ảnh: Bộ Nội vụ).

Với chủ đề “Thúc đẩy sự tham gia kinh tế của phụ nữ vì tăng trưởng bền vững”, Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC 2025 thảo luận về các thách thức đan xen mà khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang phải đối mặt, bao gồm chuyển đổi số và thay đổi nhân khẩu học, đồng thời chia sẻ các ý tưởng chính sách để chuyển hoá thách thức thành cơ hội nhằm thúc đẩy trao quyền kinh tế cho phụ nữ.

Diễn đàn đã mở ra cuộc đối thoại cởi mở giữa khu vực công và khu vực tư nhân về cách thức hợp tác xây dựng các hệ thống chăm sóc bền vững nhằm ứng phó với gánh nặng chăm sóc ngày càng tăng trong xã hội do dân số già hóa nhanh chóng và tỷ lệ sinh thấp; những giải pháp để thúc đẩy các chính sách và sáng kiến nhằm trao quyền cho phụ nữ, thu hẹp khoảng cách số về giới, tăng cường sự tham gia và lãnh đạo của phụ nữ trong nền kinh tế số, song song với việc đảm bảo môi trường số thân thiện và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái.

Phát biểu tại Phiên Đối thoại chính sách cấp cao, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cho rằng khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức, đòi hỏi phải tái định hình chiến lược phát triển, trong đó bảo đảm sự tham gia đầy đủ của phụ nữ là yếu tố cần thiết để đạt tăng trưởng bền vững và bao trùm.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà phát biểu tại Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC năm 2025 (Ảnh: Bộ Nội vụ).

Thứ trưởng nhấn mạnh hiện nay Việt Nam đang thực hiện các đột phá về: khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân; đẩy mạnh hội nhập quốc tế; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Trong đó, phát triển kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng đối với việc nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, đặc biệt là tăng khả năng tiếp cận và sử dụng các sản phẩm tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh, ưu tiên chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh là phụ nữ.

Hiện phụ nữ chiếm 63% lực lượng lao động Việt Nam và 28,2% giữ vị trí lãnh đạo doanh nghiệp hoặc hợp tác xã. Theo Báo cáo về khoảng cách giới toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2025, Việt Nam đứng thứ 25/148 về chỉ số tham gia và cơ hội kinh tế. Với những cải cách nêu trên, thứ hạng này được kỳ vọng tiếp tục cải thiện.

Đoàn Việt Nam tham dự Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC năm 2025 (Ảnh: Bộ Nội vụ).

Đề cập vấn đề già hóa dân số, Thứ trưởng khuyến nghị các nền kinh tế công nhận giá trị kinh tế của lao động chăm sóc, khuyến khích nam giới chia sẻ trách nhiệm gia đình, đầu tư hệ thống dịch vụ chăm sóc chất lượng cao từ nhà trẻ đến chăm sóc người cao tuổi, coi đây là giải pháp mở rộng cơ hội việc làm bền vững cho phụ nữ, hình thành hệ sinh thái kinh tế bao trùm, trong đó phụ nữ giữ vai trò trung tâm.

Thông điệp của Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà phù hợp với tinh thần của nội dung trong Tuyên bố Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC 2025.

Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC là một trong bốn hội nghị cấp Bộ trưởng thuộc khuôn khổ Hội nghị Quan chức cấp cao lần thứ 3 (SOM 3) tại Incheon, Hàn Quốc cùng với Hội nghị Bộ trưởng về Chuyển đổi số và Trí tuệ nhân tạo; Hội nghị Bộ trưởng về An ninh lương thực; và Đối thoại cấp cao về Hợp tác phòng, chống tham nhũng. Theo kế hoạch, các Bộ trưởng/Trưởng đoàn sẽ gặp nhau tại Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC năm 2026 dưới sự chủ trì của Trung Quốc để rà soát, đánh giá việc triển khai các cam kết đã đạt được.