Tiếp tục đàm phán với Mỹ để đạt được cam kết thuận lợi nhất cho Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 133 về việc đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025.

Để bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8,3-8,5%, tạo nền tảng cho tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 đạt 2 con số, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh tăng trưởng trên cả 3 khu vực công nghiệp - xây dựng, nông - lâm nghiệp - thủy sản và dịch vụ. Ngoài ra là chủ động thích ứng với chính sách thuế quan đối ứng của Mỹ, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục đàm phán thương mại với Mỹ để đạt được cam kết thuận lợi nhất cho Việt Nam, hướng đến hiệp định thương mại toàn diện, tăng cường quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam - Mỹ theo hướng cân bằng và bền vững; triển khai nhanh các thỏa thuận thương mại đã ký, cam kết với Mỹ...

Các Bộ, cơ quan, địa phương triển khai hiệu quả Nghị quyết về các giải pháp tổng thể ứng phó kịp thời, hiệu quả với chính sách thuế quan của Mỹ và kế hoạch thực hiện thỏa thuận thương mại đối ứng với Mỹ sau khi được ban hành.

Qua đó, xây dựng và triển khai các chính sách, giải pháp hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành hàng, doanh nghiệp chịu tác động từ chính sách thuế đối ứng và hỗ trợ triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc, tham gia chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị trong khu vực và toàn cầu.

Bộ Công Thương cũng được yêu cầu chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành công nghiệp; phấn đấu tăng trưởng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp năm 2025 đạt 9,6-9,8%.

Bên cạnh đó cần tập trung giải quyết đề xuất đầu tư các dự án nguồn điện theo Quy hoạch điện 8 điều chỉnh, xử lý dứt điểm trong tháng 8 các dự án điện tồn đọng kéo dài.

Ngoài ra cần tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý, đôn đốc các công trình năng lượng, dự án điện, truyền tải quan trọng, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, tuyệt đối không để thiếu điện, xăng dầu trong bất cứ trường hợp nào...

Bộ này cũng cần triển khai các chương trình xúc tiến thương mại quy mô lớn, chuyên sâu tại các thị trường trọng điểm; tăng cường xúc tiến thương mại đối với các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh. Năm 2025, phấn đấu tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 12%, xuất siêu 30 tỷ USD.

Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng nghị quyết về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng. Ngoài ra cần thực hiện thường xuyên, liên tục, hiệu quả công tác đấu tranh, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Bộ Công Thương cũng cần nghiên cứu, xây dựng mô hình "Cảng miễn thuế" để đưa Việt Nam trở thành trung tâm logistics lớn, báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 10 và phấn đấu tăng trưởng thương mại điện tử cả năm đạt trên 25%...

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động xuất nhập khẩu, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển tải bất hợp pháp.

Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan, địa phương liên quan triển khai khẩn trương, hiệu quả nghị quyết của Quốc hội và kế hoạch hành động về xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, các nghị quyết của Quốc hội về xây dựng khu thương mại tự do, khu kinh tế biên giới tại một số địa phương trọng điểm.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai các giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp thanh toán an toàn, nhanh chóng, thông suốt.

Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước cũng được yêu cầu phấn đấu tăng trưởng sản lượng hoặc doanh thu năm 2025; tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sử dụng dòng tiền, nguồn vốn; tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, quy mô lớn, khẩn trương hoàn thành kịp tiến độ Thủ tướng đã giao.