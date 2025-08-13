Công ty TNHH mỹ phẩm Shiseido Việt Nam thông tin về sản phẩm ANESSA

Công ty TNHH mỹ phẩm Shiseido Việt Nam cho biết, một số công ty bao gồm Công ty TNHH JP-Bùi Đặng (Hà Nội), Công ty TNHH đầu tư và phát triển HSD, Công ty TNHH thương mại dịch vụ BB Việt Nam đã đề nghị thu hồi tự nguyện Phiếu công bố sản phẩm ANESSA, gây hiểu nhầm và hoang mang cho người tiêu dùng về chất lượng và tính pháp lý của các sản phẩm ANESSA chính hãng tại Việt Nam.

SCV khẳng định luôn đặt uy tín và chất lượng lên hàng đầu, cam kết mang đến những sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế và bảo vệ quyền lợi khách hàng (Ảnh: SCV).

Công ty TNHH mỹ phẩm Shiseido Việt Nam khẳng định SCV là đơn vị được ủy quyền duy nhất nhập khẩu và phân phối chính thức thương hiệu ANESSA tại thị trường Việt Nam theo thỏa thuận phân phối độc quyền được ký kết với Tập đoàn Shiseido.

Do đó, việc tự nguyện thu hồi nói trên hoàn toàn không liên quan đến các sản phẩm ANESSA chính hãng do SCV phân phối độc quyền tại Việt Nam. “Các công ty đã đề cập không phải là nhà bán lẻ được ủy quyền cho sản phẩm Anessa, cũng không liên quan đến SCV dưới bất kỳ hình thức nào”, lãnh đạo Công ty TNHH mỹ phẩm Shiseido Việt Nam cho biết.

Ngoài ra, SCV khẳng định, tất cả các sản phẩm ANESSA do SCV nhập khẩu và phân phối đều đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, bao gồm việc công bố sản phẩm và lưu hành hợp pháp trên thị trường.

“SCV không chịu trách nhiệm về chất lượng của bất kỳ sản phẩm ANESSA nào không do SCV hoặc các nhà phân phối chính thức của SCV cung cấp tại thị trường Việt Nam”, lãnh đạo SCV thông tin thêm.

Khuyến nghị từ nhãn hàng ANESSA

Hiện nay, trên thị trường có xuất hiện một số sản phẩm mang thương hiệu ANESSA nhưng không được phân phối bởi SCV hoặc các nhà phân phối được ủy quyền của SCV. Để đảm bảo an toàn và quyền lợi người tiêu dùng, người tiêu dùng chọn mua sản phẩm tại các cửa hàng và hệ thống phân phối chính thức (danh sách được công bố tại website https://anessa.vn/cua-hang và các kênh thông tin chính thức của ANESSA).

Theo lãnh đạo SCV, tất cả sản phẩm ANESSA do SCV phân phối đều được nhập khẩu chính ngạch; có giấy phép lưu hành hợp lệ do Bộ Y tế cấp; đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định; có tem nhãn phụ tiếng Việt đúng chuẩn pháp luật; là sản phẩm chính hãng và đảm bảo chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, phù hợp cho làn da người sử dụng.

ANESSA là nhãn hàng chống nắng số 1 châu Á (theo khảo sát doanh thu thị trường bán lẻ 2024 thuộc báo cáo Ngành hàng làm đẹp và chăm sóc cá nhân 2025, do Euromonitor thực hiện) thuộc Tập đoàn Mỹ phẩm Shiseido Nhật Bản, với đa dạng các dòng sản phẩm chống nắng dành cho mọi nhu cầu.

ANESSA đang có mặt tại các gian hàng chính hãng trên các sàn thương mại điện tử (Shopee Mall, Lazada Mall, TikTok Shop, Tiki), được phân phối rộng rãi tại các chuỗi cửa hàng sức khỏe - sắc đẹp trên toàn quốc.

Tìm hiểu thêm về thương hiệu & sản phẩm tại https://anessa.vn/

Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường: Công ty TNHH mỹ phẩm SHISEIDO Việt Nam.

Địa chỉ: Lầu 27 Vietcombank Tower, số 5, Công trường Mê Linh, phường Sài Gòn, quận 1, TPHCM.

Email: anessa.vietnam@scv.shiseido.vn

Hotline: 028 6683 3412

Website: www.anessa.vn