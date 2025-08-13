2 công ty đa cấp ở TPHCM bị phạt hơn 300 triệu đồng

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết đơn vị này vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Quyết định được ban hành sau khi cơ quan này kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp tại các đơn vị này.

Cụ thể, Công ty TNHH Care For Việt Nam (phường Tân Định, TPHCM) bị phạt 60 triệu đồng về hành vi không thực hiện đúng quy tắc hoạt động đã đăng ký.

Còn Công ty TNHH MTV Thương mại Mỹ Lợi (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) bị phạt 265 triệu đồng về nhiều hành vi vi phạm. Cụ thể, công ty không thực hiện hoặc thực hiện không đúng thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định.

Bên cạnh đó, công ty này còn tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khi chưa có xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp bằng văn bản của Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đó.

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp (Ảnh: Sen Việt).

Ngoài ra, doanh nghiệp còn chỉ định đào tạo viên không đáp ứng điều kiện để thực hiện đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp. Thực hiện không đúng nghĩa vụ báo cáo trong hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

Theo số liệu của Bộ Công Thương, trong năm 2024, tổng số lượng người tham gia bán hàng đa cấp đạt gần 700.000 người, giảm khoảng 400.000 người so với năm 2019. Dù số lượng người tham gia bán hàng đa cấp giảm nhưng tổng doanh thu bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp vẫn tăng.

Theo đó, năm 2024, doanh thu bán hàng đa cấp đạt 16.206 tỷ đồng, tăng 28,9% so với năm 2019 (12.575 tỷ đồng). Mức hoa hồng, tiền thưởng bình quân khoảng 951.000 đồng/tháng, tương đương 12% mức thu nhập bình quân đầu người của cả nước trong năm 2024. Đến đầu năm nay, trên cả nước chỉ còn 16 doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp (giảm 4 doanh nghiệp so với đầu năm 2024).